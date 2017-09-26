Erdoğan: Almanya'da yaptığınız seçimde bizi niye kullanmaya çalışıyorsunuz (1) 

\"ŞİMDİ KENDİ SEÇİMLERİNDE BİZE SALDIRIYORLAR. SEÇİMİN BİZİMLE NE ALAKASI VAR\"

\"NE OLDU ŞİMDİ HÜKÜMET KURAMAYACAKLAR BAK GÖRECEKSİNİZ. EN AZ BİR KAÇ AYLARINI ALIR\"

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya\'daki seçimlere ilişkin, \"\"Almanya\'da seçim oldu. Biz de bir referandum oldu. Bu referandum sürecinde Türkiye\'ye nasıl saldırdıklarını gördünüz. Şimdi kendi seçimlerinde bize saldırıyorlar. Seçimin bizimle ne alakası var. Almanya\'da yaptığınız seçimde bizi niye kullanmaya çalışıyorsunuz. Ne oldu şimdi hükümet kuramayacaklar bak göreceksiniz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreninde konuştu. Almanya\'daki seçimlere değinen Erdoğan, \"Almanya\'da seçim oldu. Biz de bir referandum oldu. Bu referandum sürecinde Türkiye\'ye nasıl saldırdıklarını gördünüz. Şimdi kendi seçimlerinde bize saldırıyorlar. Seçimin bizimle ne alakası var. Almanya\'da yaptığınız seçimde bizi niye kullanmaya çalışıyorsunuz. Ne oldu şimdi hükümet kuramayacaklar bak göreceksiniz. En az bir kaç aylarını alır. Hollanda saldırdı saldırdı hala hükümet kuramıyor. Dürüst politika siyasette bu çok önemli. Zannediyorlar ki biz Türkiye\'ye vurursak çok puan, netice alırız. İşte alamıyorsunuz. Alamayacaksınız da. Kaybedeceksiniz. Biz dürüst siyaset yapmaya devam edeceğiz. Zihinlerini ya bir terör örgütünün ya da bir başka gücün emrine vermiş olanlar ile ne eğitimi ne adaleti ne de başka bir meseleyi müzakere etme imkanı bulamazsınız. Elinde sadece çekici olan her şey çivi gibi görür. Çünkü çekiç çivi çakmaya yarar. Bunların da elinde sadece ihanet çekici olduğu için sürekli Türkiye\'ye ve Türk milletine zarar vermek için uğraşıyorlar. Meydanı bunlara bırakmadık bırakmayacağız. Büyük Türkiye yolunda çalışmayı sürdüreceğiz\" diye konuştu.



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