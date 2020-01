Erdoğan: Almanya bu yanlış adımdan dönmeyecek olursa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' kararı hakkında "Eğer, bu yanlış adımdan Almanya dönmeyecek olursa tabii ki bizlerin de buna göre durum değerlendirmesi, atmamız gereken adımlar da farklı olacaktır. Yani bundan sonraki süreç bugüne kadar olduğu gibi olmayacaktır. 3 milyon, 3,5 milyon şu anda Türk'ün olduğu Almanya'da bir süreç var. Bundan sonra tabii ki bu çok daha dikkatli, çok daha kontrollü bir şekilde yürüyecektir" diye konuştu.

Erdoğan, dokunulmazlıkların kaldırılması hakkında, "Bu ara yoğun bir Afrika ziyaretimiz oldu, tabi boş da durmuyoruz, işlerimiz var. Bu olayın HSYK'daki atamalarla vesaire yakından uzaktan alakası yok. Bizler Meclis'ten Cumhurbaşkanlığına gelen yasal düzenlemeleri gün olur hafta içinde hemen imzalarız, gün olur 15'inci gün imzalarız. Bunlar sipariş üzerine olan imzalar değildir. Süreci içinde imzalanmış mıdır, imzalanmamış mıdır? Olması gereken budur. İmzalanmıştır, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Almanya bu yanlış adımdan dönmeyecek olursa adımlarımız farklı olacaktır"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Parlamentosu'nun 1915 Olayları'yla ilgili kararı, hakkında şunları söyledi:

Muhammed Ali'nin sadece şampiyon bir sporcu, efsane bir boksör olmadığını vurgulayan Erdoğan, "O aynı zamanda yumruklarını dünyadaki tüm ezilenler, tüm mazlum halklar için sallayan bir özgürlük savaşçısıydı. Muhammed Ali, ringlerin olduğu kadar gönüllerin de şampiyonudur. Onun her sözü, her yumruğu, her galibiyeti Afrika'dan Asya'ya milyarlarca mazluma umut verdi, güç verdi." diye konuştu.

"Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı

kutlu mücadele verdi"

Muhammed Ali'nin "Allah'tan zenginlik istedim, hamd olsun o bana İslamı verdi." sözünün çok anlamlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlığı kabul ettikten sonra sergilediği örnek tutumla ülkesinde pek çok kişinin ihtida etmesine, hidayet bulmasına vesile oldu. Özellikle 11 Eylül terör saldırılarının ardından, itfaiyeci baretini takıp, 'İslam katil dini değildir, İslam barış demektir.' diyerek sergilediği duruş hiçbir zaman unutulmayacaktır. Onun son damlasına kadar hak edilmiş başarısının ardında tüm insanlara ilham kaynağı olan inanç, azim ve kararlılığının rolü büyüktür. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı verdiği kutlu mücadelesini her zaman hayırla yad edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Muhammed Ali'nin, Müslüman olduktan sonra Türkiye'yi de ziyaret ettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, cenaze törenine katılarak, hem kendisine heyetimizle birlikte son görevimizi yapacak, hem de gecikmiş de olsa ziyaretine mukabelede bulunmuş olacağız. Onun hayatı, duruşu, mücadelesi bizim için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun vefatıyla mazlum gönüllerde oluşan boşluğu Muhammed Ali'nin hatırasına, onun mirasına sahip çıkarak, inşallah bizler telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyareti vesilesiyle ayrıca cenaze törenine iştirak etmesi beklenen yabancı üst düzey yetkililerle de görüşeceğini anlatan Erdoğan, yakın geçmişte ABD'ye göç ederek, Chicago bölgesine yerleştirilen Ahıska Türkleri ve bölge Müslümanlarıyla iftar sofrasında bir araya geleceklerini bildirdi.