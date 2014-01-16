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Politika

'Erdoğan, Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider'

AKP Düzce Milletveklili Fevai Arslan'ın, Başbakan Erdoğan için 'dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah’ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var. İşte bunun önünü kesmek istediler' dediği iddia edildi

16 Ocak 2014 14:04

AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan'ın, Başbakan Tayyip Erdoğan için “Allah’ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var. İşte bunun önünü kesmek istediler” dediği iddia edildi.

Duzcetv.com’un haberine göre; ev ve esnaf ziyaretleriyle seçim çalışmalarına başlayan AKP, Düzce merkezde halkın dinlenme ve park ihtiyacını gideren İnönü Parkı’nın içinde bulunan Camlı Köşk’ü seçim çalışma bürosuna dönüştürerek, açılışını yaptı. Burada konuşan Milletvekili Fevai Arslan, 30 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerin yalnızca bir başkanlık seçimi olmadığını söylerken, yerel seçimleri ülke seçimi olarak değerlendirdi. Arslan’ın Başbakan Erdoğan’ı “Dünya Lideri” olarak nitelendirdiği konuşması ise şöyle:

“Bu seçim ayrı bir seçim. Bu seçim Ak Parti’nin belediye başkan seçimleri değil, bu seçim ülke seçimi, bu seçim vatan seçimi, bu seçim ülkenin demokrasisinin, kalkınmasının daha da ilerlemesini sağlayacak olan seçimdir. Türkiye olarak artık koşmaya başladık. İşte bu koşan arabanın tekerine bir şey sokma hedefi olanlarla karşılaştık. Bunun sebebi, Türkiye’nin Ortadoğu’da dünya ülkeleri arasına girmesini istememeleri. Çünkü başında öyle bir lider var ki dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah’ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var. İşte bunun önünü kesmek istediler. Özellikle dış mihraklar. Türk halkı 2002’den bu yana bütün bunlara izin vermedi inşallah bundan sonra da izin vermeyecektir. Biz bundan Düzce olarak eminiz.”

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