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Politika

Erdoğan Aliyev'in doğum gününü kutladı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı

24 Aralık 2018 17:53

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan İstanbul\'dan Ankara’ya geldikten sonra Aliyev\'i arayarak doğum gününü kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

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