Erdoğan, AKP'nin 14 belediye başkan adayını daha açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin 14 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Ağrı, Aksaray, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van ve Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan geriye kalan 7 ilin belediye başkan adayını ileriki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıkladığı 14 belediye başkan adayı şöyle:

Ağrı Belediye Başkan Adayı - Savcı Sayan

Aksaray Belediye Başkan Adayı - Enver Dinçer

Bilecik Belediye Başkan Adayı - Nihat Can

Erzincan Belediye Başkan Adayı - Cemalettin Başsoy

Edirne Belediye Başkan Adayı - Koray Uymaz

Iğdır Belediye Başkan Adayı - Adil Aşırım

Isparta Belediye Başkan Adayı- Şükrü Başdeğirmen (İş insanı)

Kars Belediye Başkan Adayı- Ensar Erdoğdu (Eski AKP İl Başkanı)

Kırşehir Belediye Başkan Adayı- Yaşar Bahçeci (Mevcut Belediye Başkanı)

Kütahya Belediye Başkan Adayı- Ahmet Sami Kutlu (AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi)

Siirt Belediye Başkan Adayı- Ali İlbaş

Tunceli Belediye Başkan Adayı- Gökhan Arslan (AKP İl Başkan Yardımcısı)

Van Belediye Başkan Adayı- Necdet Takva

Zonguldak Belediye Başkan Adayı- Ömer Selim Alan

"İsmini ağzıma almak istemiyorum"

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan ayrıca Almanya ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da "ismini ağzıma anmak istemiyorum" diyerek bir takım kişilerle görüştüğünü, bu kişilerin de hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, terör örgütleriyle yakın ilgisi olan isimler olduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu'yla bu kişilerin sicilleri aynı"

Kılıçdaroğlu'nun "ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya'nın federal meclisine çıkanlarla fotoğraf karesine girdiğini" söyleyen Erdoğan, "Bunlardan biri de güya ülkemiz kökenli Alman milletvekili, bayan. Kimdir bu kişi; PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların tüm toplantılarının misafiri ve konuşmacısıdır. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır. CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçilerin sicilleri de aynı" diye konuştu.

TIKLAYIN - Erdoğan 40 ilin belediye başkan adayını açıkladı

Bugün Erdoğan'ın açıkladığı 14 ilin ardından geriye 7 il kalıyor. Bunlardan biri İstanbul olurken kulislerde AKP'nin geriye kalan bu 6 ilde MHP'ye jest olarak aday çıkarmayacağı konuşuluyor. AKP'nin MHP ile yerelde de sürdürdüğü Cumhur İttifakı'na jest olarak aday çıkarmayacağı söylenen altı ilin, Muğla, Adana, Manisa, Mersin, Aydın ve Osmaniye olduğu belirtiliyor.

Öte yandan edinilen kulis bilgilerine göre Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın beklenen İstanbul adaylığı bugün değil, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin ardından 22 Aralık'ta açıklanacak. Geçen salı günü G20 zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Yıldırım'ın adaylığına ilişkin olarak, "Meclis çalışmaları nedeniyle İstanbul adayı konusunda biraz sabırlı olacağız" demişti.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan 'Binali Yıldırım' yanıtı

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Öncelikle kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü tebrik ediyorum.

"(Paraguay - Venezuela ziyareti) Oldukça kapsamlı bir gündemle toplanan G20 Zirvesi'nde pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler yaptık. Zirve sonuçlarıyla ilgili görüşlerimizi uluslararası medya ile paylaştık. Ardından Paraguay ve Venezuela'ya geçtik. Tıpkı Afrika gibi Latin Amerika bölgesi Türkiye'nin gelecekteki siyasi, ticari ve kültürel ortakları arasına girecektir.

"(Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti) Geleceğimizi inşa etmek için çalışırken ana muhalefetin başının da boş durmadığını gördük. Çok gayretli. Ama bu zat Almanya'ya ve Avrupa'daki birkaç ülkeye gidiyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat bir takım kişilerle görüşmüş. Görüştüğü kişilere bakınca karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, terör örgütleriyle yakın ilgisi olan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya'nın federal meclisine çıkanlarla fotoğraf karesine girdiğini görüyoruz. Bunlardan biri de güya ülkemiz kökenli Alman milletvekili, bayan. Kimdir bu kişi; PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların tüm toplantılarının misafiri ve konuşmacısıdır. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır. CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçilerin sicilleri de aynı. Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arasında yaptığı görüşmelerde ülkemiz aleyhine neler söylediğini az çok tahmin ediyoruz. Bunlar sana bir şey sağlamaz. Zaten bu yerel seçim, genel seçimlerde sana gelen belli.

"Bu ülkede ne zaman Türkiye'yle ilgili bir konu gündeme gelse aleyhimizde zehir zemberek açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu kişiyle ne konuştuğunu merak ediyorum. CHP'nin Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer kişileri isimlerini vermek istemiyorum kamuoyunda PKK'nın temsilcileri olarak tanınıyor.

"Klıçdaroğlu'nun bu panelde şahsımızın Almanya'ya yaptığı ziyareti dile getirdiği anlaşılıyor. Bunlar sana bir yarar sağlamaz. Bu seçimde daha farklı bir şey alman zaten mümkün değil. Yıllardır bu kişinin yalanlarını, çarpıtmamalarını, tutarsızlıklarını ifşa etmekten biz yorulduk. Kendisi hakkında açtığımız davaların haddi hesabı yoktur. Eskilerimizin dediği gibi konuş konuş faydası yok.

"Çok eskilerden beri yerleşmiş bir seçim kampanyası anlayışı vardır. Şehirlerimizin caddeleri parti bayraklarıyla afişlerle, bayraklarla donatılır. Sonra biz bununla ilgili bir düzenleme yaptık ama buna rağmen kimse buna riayet etmedi. Bu kampanya tarzı uzun süre siyasette bir güç gösterisi olarak rivayet etti. Günümüzde buna artık ihtiyaç yok. Bunu çok ilkel buluyoruz. Gerek açık hava reklamcılığı gerek internet reklamcılığı partilere çok geniş imkânlar sunuyor. Şehirlerimizi kirleten bir hale geldi eski yöntemler. AKP olarak gürültü ve görüntü kirliliği olan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Belirlenen saatler dışında asla otobüs dolaştırmayacağız. Partiler ve adaylara ciddi yönde maliyet getiren, şehirlerimizi plastik ve israfa boğan önemli bir gider kaleminden kurtaracağız. Tasarruf yapacağız. Çevreci bir parti olarak bu hassasiyeti gösterme kararı aldık ve bunun uygulamasını da yapacağız. AK Parti her konuda olduğu gibi dijital konuda da ödedir, bunu ispatlayacak. Parti teşkilatlarımızı sanal teşkilat dünyasına taşıdık.

Artık 5 milyara yakın insanın internete erişiminin bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemizde de aktif sosyal medya kullanıcıları 51 milyonu bulmuş durumda. Kendimizi sınırlamamız AK Parti'nin yenilikçi ruhuna yakışmaz.

"(Twitter)Şahsımın Twitter kullanıcı sayısı 13,5 milyona yaklaştı. Dünyada bu konuda ilk sıralarda yer alıyoruz. Twitter'da mesajlarımızın görülme oranı 3 milyon ile 26 milyon arasında değişiyor.

"İnternet kullanımı madem böylesine yaygınlaştı bize düşen bu dünyada kendimizi ifade etmektedir. Bunların yanında görüntü ve gürültü kirliliği yapmayacak kampanya imkânlarımızı kullanmaya devam edeceğiz.

"Bugüne kadar 60 büyükşehir ve il başkan adayı şehrimizin adayını açıkladık. 14 adayını daha açıklıyoruz. Şimdi 14 belediye başkan adayımızı açıklayacağım."