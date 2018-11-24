Erdoğan 40 ilin belediye başkan adayını açıkladı; işte isimler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı.

Erdoğan, "Her bir arkadaşıma güveniyorum. Yapıkları çalışmalarda daima yanlarında olacağım. Tüm dünyada ortaya koyacağımız gayretle Türkiye'yi 2023'e hedeflerine ulaşmış bir şekilde taşıyacağız" mesajını verdi.

Erdoğan konuşmasının başında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinde aday çıkarmayarak AKP'yi destekleyeceğini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sunarak, Cumhur İttifakı'na olan bağlılıklarını dile getirdi.

TIKAYIN - Bahçeli'den Cumhur İttifakı'na tam destek: MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyecek

İşte adaylar:

Adıyaman: Dr. Süleyman Kılıç (Beyin cerrahı)

Amasya: Cafer Özdemir (Mevcut Belediye Başkanı)

Antalya: Menderes Türel (Mevcut Belediye Başkanı)

Ardahan: Yunus Baydar

Artvin: Mehmet Kocatepe (Mevcut Belediye Başkanı)

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin (Eski AKP İl Başkanı)

Bayburt: Fatih Yumak (Bayburt AKP İl Başkanı)

Bitlis: Nesrullah Tanğlay (AKP İl Başkanı)

Bolu: Fatih Metin (Ticaret Bakan Yardımcısı)

Burdur: Deniz Kurt (Eski AKP İl Başkanı)

Bursa: Alinur Aktaş (Mevcut Belediye Başkanı)

Denizli: Osman Zolan (Mevcut Belediye Başkanı)

Diyarbakır: Cumali Atila (Mevcut Belediye Başkanı)

Düzce: Faruk Özlü (Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı)

Elazığ: Şahin şerefoğlulları

Erzurum: Mehmet Sekmen (Mevcut Belediye Başkanı)

Gaziantep: Fatma Şahin (Mevcut Belediye Başkanı)

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (AKP İl Başkanı)

Gümüşhane: Ercan Çimen (Mevcut Belediye Başkanı)

Hakkari: Cüneyt Epcim (Hakkari Vali Yardımcısı)

Kahramanmaraş: Hayrettin Göngür (Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri)

Karabük: Burhanettin Uysal (Eski AKP milletvekili)

Kastomonu: Tahsin Babaş (Mevcut Belediye Başkanı)

Kayseri: Memduh Büyükkılıç (Melikgazi Belediye Başkanı)

Kırıkkale: Mehmet Saygılı (Mevcut Belediye Başkanı)

Kırklareli: Burak Süzülmüş

Kilis: Mehmet Abdi Bulut (Eski Kilis Belediye Başkanı)

Kocaeli: Tahir Büyükakın (Bilecik Valisi)

Malatya: Selahattin Gürkan (Battalgazi Belediye Başkanı)

Nevşehir: Rasim Arı (Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı)

Niğde: Emrah Özdemir (Eski AKP İl Başkanı)

Ordu: Hilmi Güler (Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Mustafa Demir (Eski Bayındırlık Bakanı)

Sinop: Ali Çöpçü (AKP İl Başkanı)

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka (İnşaatçı / İş insanı)

Tekirdağ: Mestan Özcan

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Rabbim birliğimizi, birliğinizi daim eylesin. Kuruluşundan bu güne sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede, ilçe, belde, il teşkilatlarında AKP'ye hizmeti geçmiş arkadaşlarımız. Ülkemize ve dünyanın dört bir yanında yanımızda olan tüm akrdeşlerimize en kalbi şükranlarımı iletiyorum. Sandıktan kendisine çıkan her bir oyun hakkını vermek için gece gündüz çalışan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, mahalle teşkilatlarımıza hepinize çok teşekkür ediyorum.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir ekz daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak Cumhur İttifakı'na olan bağlılığımızı buradan bir kez daha beyan ediyoruz.Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde Ankara, istanbul ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararına ayrıca teşekkür ediyorum.

"Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında, Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle Zillet ittifakı karşsııdna yükümüzün en kadar ağır olduğunu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Zira bu malum ittifakın aiçinde vatan severliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli bir ittifak, vatan severlik çıakr mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda Anamuhalefet partisi Kandil'den aldıkları icazetle böyle bir ittifakı inanıyorum ki benim miletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir. Kardeşlerim onun için çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençler kapı kapı dolaşarak çok çalışacağız.

Biz ülkenin ve milletin gelceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesillere de miras oalrak bırakacağız. Buradan bir ekz daha MHP'ye gönül vermiş kardeşelrimize ve Sayın Bahçeli'ye bu kutlu yürüyüşe destek evrdikelri için minentlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum.

"Bugün 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idari seçimlerinde göstereceğimiz 40 büyükşehir veya il merkezimizdeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan öcne önümüzdeki seçimlerde nasıl bir mahalli idareler seçimi sunacağımız hakkında bilgi vermek istiyoruz. Önümüzdeki ay tüm adaylarımızı belli ettikten sonra seçim manifestomuzu sizlerle paylaşacağız. AK Parti olarak mahalli idarelerde milletimizin akrşısına çıktığımız 2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. Pek çok belediyemiz AK Parti ile yepyeni bir çehreye kavuşmuştur. Toplam belediyelerin yarısına denk gelen 800 belediye başkanlığı kazandık. Böyleece mahalli idareler sçeiminde en büyük başarımızı da 2014 yılında elde etmiş olduk. Şimdi 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuz ile açıklayacağız. Hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile birleştirerek daha üstlere taşıyacağız önümüzdeki dönemde.

"Dikkat ediniz gençler, başlayacaktır demiyoruz, sürdürecektir diyorum. Çünkü biz bu gönül kazanma çabasını hiç bırakmadık, bırakmayacağız. Kendi seçmenimizle muhabbetimizi koyulaştıracağız. Bizer oy vermeyen vatandaşalrımzıı saflarımıza katacağız. Oy vermediği gibi sempatiyle bakmayanlara da yaptıklarımızı anlatarak onları da aramıza katacağız. Hedefimiz yüzde yüzün desteğini almaktır. Biz oy oranımız düştüğünde ikidarımız tehliye girdiği için değil, mileltimizin önünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz.

"Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye bakamaz. Belediye başkanı tevazu ehlidir, önce millet der, önce memleket der. Bluunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yerini alamaz.

"Kardeşlerim, ben şimdi size 94 öncesi İstanbul'dan bahsedeceğim. musluğundan suyu akmayan, binasının önnüden çöpü toplanmayan, çamurdan sokağıan girilmeyen, kaldırımı zaten olmayan, kirden, isten, dumandan havası solunmayan, iletişimi kopuk velasır her eyrindne lime lime olmuş şehirde siz insanlara istediğiniz kadar büyük projeler anlatın boşunadır. Mutfağında yiyecek ekmeği, dolabında giyecek elbisesi olamayn birine şehircilik adına anlatacak hiçbir şeyin karşılığı yoktur. Gözü gibi üzerine titrediği evladını okula gönderemeyen, hastalandığında ilacını alamayan, sokağa salamayan insanı vizyonunuzla etkileeymezsiniz. Eğitim sağlık gibi hizmetleri öcnelikle kendisine sağlamanız gerekiyor. AKP bunları sağlamıştır. Artık daha vizyonel işleri konuşabiliriz. AK Parti daha büyük ideallere yönelmiştir.

"AK Parti yaptığında diğerleri de zaten onu izleyecektir. çünkü AK Parti her konuda olduğu gibi mahalli idarelerde öncüdür.

"Şimdi, 40 şehrimizde büyükşehir veya il belediye başkan adaylarımızı isimleri ve mevcut görevleriyle alfabetik sırayla açılayarak sözlerime son vermek istiyorum."