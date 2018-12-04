Erdoğan'dan 'Binali Yıldırım' yanıtı: Meclis çalışmaları nedeniyle İstanbul adayı konusunda biraz sabırlı olacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığına ilişkin olarak, "Meclis çalışmaları nedeniyle İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı ortaya koyduktan sonra vereceğiz" dedi.

Arjantin'deki G20 Zirvesi dönüşünde Ankara'da konuşan Erdoğan, Rusya, Birleşik Krallık, ABD, Arjantin, Japonya, Çin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Zirve sırasında terörle mücadeleye verdiğimiz desteği tekrarladık. Zirve'de yasa dışı göç konusunda da görüş alış-verişinde bulunduk.

"Önümüzdeki sene Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek.

"Zirvede Rusya Birleşik Krallık, ABD, Arjantin, Japonya, Çin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdik.

"Ülkemizde açılacak olan Paraguay Büyükelçiliği'nin iş birliklerine kapı aralayacaklarına inanıyorum. Venezuella ile de çeşitli temaslarda bulunduk. Venezuela ile mevcut iş birliğimizi geliştirmek adına toplam 9 adet belgenin imzasına şahit olduk. Atılması gereken adımlara dahil Başkan Maduro ile imzaladığımız bildiri de bunların arasında yer almıştır.

"Resmi karşılamada yer alan askerlerin ve törenekatılan çocukların İstiklâl Marşı'nı okuması, ayrıca eşimin orada okula gittiğinde 'Sarı Kız'ı okumaları, ve tabii bunu iki günde ezberlemeleri manidar. Ne kadar çocuk bu eğitimi alıyor diye sorduğumda 1 milyon 48 bin çocuk cevabını aldım.

"Bir çocuğun bayrağımızı yere düşürmesiyle Sayın Maduro'nun yerden bayrağı alıp çocuğa vermesi de çok değerlidir. Venezuela halkının Türkiye'ye karşı beslediği sevginin en güzel göstergesi olmuştur."

Soru-Cevap

"(G20 Zirvesinde terör) Az önce de ifade ettiğim gibi terörle mücadele konusu burada da gündeme geldi. Bu toplantıda örneğin Cemal Kaşıkçı da gündeme geldi. Örneğin ikili görüşmelerimizde Kaşıkçı çok gündeme geldi. Cemal Kaşıkçı konusunu etraflıca anlattığım gibi işin başından gelinen noktaya kadar oradaki basına ifade etme fırsatım oldu. Terörle mücadeleyi de orada paylaşma imkânımız oldu. İşin Venezuela, Paraguay ayağı olsun, oralarda da terör gündemimizdeydi.

"(Bahçeli görüşmesi- 30 büyükşehirde ittifak yapılacak mı?) Biliyorsunuz, MHP bir ismini belirledi. Aynı şekilde ben de bir isim belirledi. Ve bu iki arkadaşımız aralarında işin teknik detaylarını çalışıyorlar. Yurt dışından Mehmet Özhaseki ile görüşmelerimiz oldu. Bu teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler kendilerinden dinleyeceğiz birkaç gün içinde. Bahçeliyle bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Çünkü biliyorsunuz bazıları rahat durmaz. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı'nı çok diri tutmamız gerekiyor.

"(Binali Yıldırım'ın adaylığı) Adaylarımız konusunda hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul Türkiye'de en önemli ilmiz. Her şeyden önce benim aşkım olan bir il. Arkadaşlarımızla tabandan atvana bir çalışma yürütüyoruz. İlçelerimizde durum nedir bunu görelim istiyoruz. İlçe başkanlıklarının önemli bir derecede değişmesi söz konusu. Bu arada da Ankara ihmal edilemez. Malum Bütçe görüşmeleri var. Bunları Meclis Başkanımızın yürütmesindne daha doğal bir şey olamaz. Meclis Çalışmaları nedeniyle İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı ortaya koyduktan sonra vereceğiz.