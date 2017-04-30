Erdoğan, AKP genel başkanı olduktan sonra Meclis'te hangi görevleri üstlenebilecek?

21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongreyle partinin genel başkanı olması beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'de Meclis'te hangi görevleri üstleneceği, hangilerini üstlenemeyeceği gündeme geldi. Buna göre, Erdoğan, milletvekili olmadığı için TBMM’de grup başkanı olamayacak ancak Meclis’te grup toplantılarını yapabilecek. Cumhurbaşkanı olarak yurt içi ziyaretlerinde AKP’nin il teşkilatlarını ziyaret edebilecek, il kongrelerine katılabilecek. Genel seçimlerde milletvekili aday listelerini belirleyecek.

AKP MYK ve MKYK yarın toplanıyor. Toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partiye davet edilmesi ve 21 Mayıs’ta olağan kongre için karar alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs salı günü de genel merkezde düzenlenecek törenle partiye üye olacak. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan, 21 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kongrede genel başkan olmasıyla birlikte 2019 seçimlerine kadar "partili Cumhurbaşkanı" olacak ve bugüne kadar örneği görülmeyen birçok uygulama da yürürlüğe girecek.

Gül gibi olacak

2002 seçimlerinin ardından milletvekili olamadığı için Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak görev yapmış, Abdullah Gül de hükümeti kurarak Başbakan olmuştu. Erdoğan o dönem partisinin TBMM’deki grup toplantılarını yapmış, grup başkanı ise Gül olmuştu. Erdoğan’ın genel başkan olmasıyla Binali Yıldırım, yalnızca ‘başbakan’ olarak 2019 yılı seçimlerine kadar görevini sürdürecek. Erdoğan’ın milletvekili olmaması nedeniyle Yıldırım’ın ‘grup başkanı’ da olması bekleniyor. Erdoğan, genel başkan olmasıyla birlikte ilk seçimlerde yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ‘kararname çıkarma, bakanları ve bürokratları atama’ dışında pek çok yetkiyi kullanarak yeni sistemin de provasını yapmış olacak. Erdoğan, partisinin genel başkanı olarak haftada bir MYK, ayda bir MKYK’yı toplayacak. Olağanüstü kongreyle birlikte hem MKYK hem de MYK’yı belirleyebilecek.

Teşkilata ziyaret

Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak yurtiçi gezilerinde AKP il başkanlıklarını ziyaret edebilecek, toplantılar yapabilecek. Olağan kongre sürecinde il ve ilçe kongrelerine katılıp konuşma yapabilecek. Olağanüstü kongreden sonra yeniden oluşturulacak MKYK’dan alacağı yetkiyle il ve ilçe teşkilatlarını görevden alıp atama yapabilecek. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bu yetkisi MKYK’de elinden alınmış ve Binali Yıldırım’ın genel başkan seçileceği olağanüstü kongre süreci yaşanmıştı. O kongrede genel başkan seçilen Binali Yıldırım, MKYK üyelerinin önerisine rağmen bu yetkiyi almamıştı.

Erdoğan "sıfırladı"

AKP Tüzüğü’ne göre genel başkan en fazla 4 dönem seçilebiliyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra genel başkanlığa ara veren Erdoğan, süresini sıfırlamış oldu. Erdoğan, 4 dönem daha genel başkan seçilebilecek. Erdoğan, seçim sürecinde milletvekili aday listesinde de tek belirleyici olacak.