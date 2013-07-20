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Erdoğan: AKP, gençlerin eline molotof kokteyli vermez

Kastamonu Valiliği'nin iftar programında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, 'Mayıs ayı içerisinde Gezi Parkı olayının çıkması manidardır. Bizim gençliğimiz hiçbir zaman şiddete bulaşmamıştır' dedi

20 Temmuz 2013 00:43

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu Stadyumu'nda, Valilik tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre konuşmasında Başbakan Erdoğan, "Biz kimsenin iç işlerine, iç politikasına, hukukuna karışmayız ve karışmıyoruz ama biz, kardeşlerimizin, dostlarımızın, ezilenlerin adeta dili oluyoruz, onların dünyaya açılan sesleri oluyoruz. Biz, Ak Parti olarak, kurulduğumuz andan itibaren, Türkiye'de ve bölgemizde kardeşliğin yücelmesini, güç kazanmasını temel bir politika olarak benimsedik. Özellikle içeride terörün sona ermesi, Milli Birlik ve Kardeşliğimizin bizi birbirimize daha da yakınlaştırması, öncelikli hedefimiz oldu. Eğer bu süreç sabote edilmezse, eğer bu süreç kötü niyetliler, millet düşmanları tarafından engellenmezse, daha doğrusu geciktirilmezse, şiddetsiz, silahsız bir ortamda biz oturur, her meseleyi suhuletle çözüme kavuştururuz. Bizim önceliğimiz, kanın durması, gözyaşının dinmesidir" dedi.

 

Gezi Parkı olayının Mayıs ayında çıkması manidardır

 

Erdoğan, "Mayıs ayı içerisinde Gezi Parkı olayının çıkması manidardır. Bizim gençliğimiz hiçbir zaman şiddete bulaşmamıştır. AK Parti gençlerin eline molotof kokteyli vermez. Ülkede molotoflu gençlerin karşısında bilgisayarlı gençler olarak siz yerinizi alacaksınız. 7 aydır şehit haberleri gelmiyor, ocaklara yeni ateşler düşmüyor" dedi.

 

 

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