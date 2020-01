Başbakan Erdoğan: Kredi kartı almayın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Vilayetler Evi'nde şehit yakınları ve gazilerle yaptığı iftarda konuşarak, "Çözüm Süreci adını verdiğimiz süreç: Şunu iyi bilmenizi, şundan emin olmanızı isterim ki asla ve asla şehitlerimizin hatırasını incitecek bir süreç değildir. Biz asla böyle bir adım atmayız. Şehitlerimizin hatırası her siyasi görüşün, her siyasi tasarrufun kat ve kat üzerindedir" dedi.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre Başbakan Erdoğan ayrıca, konuşmasında faiz lobisine de yer vererek, "Geçenlerde faiz lobisi derken boşuna demedim. Bir şeyi bildiğim için bunları söylüyorum. Zira faiz dışı gelirlerle abad olan bir lobi var. Hani şu kredi kartları falan filan diyorsunuz ya. Onları almayın. Onlara ödediğiniz para, sadece bir bankayı örnek vereceğim isim vermiyorum bir yılda 600 trilyon" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Eşeği sağlam kazığa bağlayacağız

"Dünya güçlü bir Türkiye istemiyor. Bölgemizde oynanan oyunlar zayıflatılmış bir Türkiye içindir ama buna da izin vermeyeceğiz. Onlar yanlış hesaplar peşindeler ama biz hesabımızı da iyi yapıyoruz. Önce eşeği sağlam kazığa bağlayacağız, sonra işi Allah’a havale edeceğiz.

Onları almayın

Göreve geldiğimizde yolsuzluklar diz boyu idi. Ama şimdi aynı şekilde bir yolsuzluk zinciri yok. Tamamen yok demiyorum yine var. Geçenlerde faiz lobisi derken boşuna demedim. Bir şeyi bildiğim için bunları söylüyorum. Zira faiz dışı gelirlerle abad olan bir lobi var. Hani şu kredi kartları falan filan diyorsunuz ya, onları almayın. Onlara ödediğiniz para, sadece bir bankayı örnek vereceğim isim vermiyorum bir yılda 600 trilyon.

Kartla hava atıyor

Bunun yanında Ziraat, Halk, Vakıf bütün toplam gelirleri 600 trilyon. Oynanan oyunun ne kadar büyük olduğunu görüyor musunuz? Kim ödüyor bu parayı zengin değil, fakir fukara ödüyor. Allah selamet versin. Bayılıyor bir tane kredi kartı alayım diye. Onunla sanki hava atıyor. Ay sonu gelmeden para bitiyor zaten. Oynanan oyun bu. Oynanan oyunu hep beraber bozmalıyız. Herkes ayağını yorganına göre uzatmayı bir öğrense o zaman bunlar bu parayı elde edemeyecek.

Mezarın almaz

Bir tanesiyle görüştüm. Açık söyledim. Ya Allah aşkına faizden elde ettiğin gelir tamam, fakat bu faiz dışı gelirden elde ettiğin parayı gömüleceğin mezarı doldurmaya kalksak almaz. Vatandaştan almayın bu parayı, komisyonu almayın. Yok. Doymazlar. Diyorum ya onların gözünü ancak kara toprak doyuracaktır.

Çözüm süreci şehitlerimizin hatırasını incitecek bir süreç değildir

Çözüm süreci adını verdiğimiz süreç asla ve asla şehitlerimizin hatırasını incitecek bir süreç değildir. Biz asla böyle bir adımı atmayız. Şehitlerimizin hatırası her siyasi görüşün, her siyasi tasarrufun kat be kat üzerindedir. Bir tek şehidimizin hatırası incinecekse herşeyimizden, hatta ser’imizden vazgeçeriz. Bu süreç bir al ver süreci, bir pazarlık süreci değildir. Ülkemizin istikbali, istiklali için, bayrağımızın namusu için gerekirse ebediyete kadar kahramanca mücadele ederiz. Ama biz ölmenin ve öldürmenin değil, yaşamanın ve yaşatmanın olduğu bir ülke istiyoruz.

Prangayı mutlaka yok edeceğiz

Sadece terör ve teröristlerle değil onları kullananlarla da mücadele ediyoruz. Gençlerimizin kanıyla beslenen çok farklı odaklar ve çevreler var. Kan akması için her türlü tahriki yapan alçakların, hainlerin işbaşı yaptığına tanıklık ediyoruz. Tekrar ediyorum, taviz vermeyiz. Aziz şehitlerimizin ruhlarının incitilmesine asla ve asla müsaade etmeyiz. Bu süreci akamete uğratmak isteyenler tarihe hesap veremez. Türkiye Cumhuriyeti küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek bir devlet değildir. Sabırla, metanetle yolumuza devam edecek, Türkiye’nin ayaklarına takılmış prangayı mutlaka kırıp yok edeceğiz. Biz bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek bir girişimin içerisinde olmadık, bundan sonra da asla başınızı eğdirmeyeceğiz."