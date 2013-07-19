Erdoğan: Düşünce hürriyetinden dolayı cezaevinde olan yoktur

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Dış İlişkiler Başkanlığının parti genel merkezinde verdiği 6. Geleneksel Büyükelçiler İftarı'na katıldı. İftarın ardından yaptığı konuşmada Erdoğan, Mısır'daki gelişmelerle ilgili, "Demokratik değerleri benimseyen önemseyen ülkelere düşene bu tür hadiselere karşısında çifte standartlarda hareket etmemek ve yanlışa yanlış demek öyle zannediyorum ki demokrasiye inanmış tüm ülkelerin görevidir. Bizimle bir araya geldiklerinde demokrasiye övgü yağdıran ülkelerin bu noktada tavırlarını omurgalı bir şekilde görmek isteriz. Bu süreçte Adeviye Meydanı başta olmak üzere Mısır’ın meydanlarını dolduranlar maalesef görmezden gelinmiştir" dedi.

Dünyanın Gezi Parkı eylemlerinde gösterdiği ilginin Mısır'da tam tersi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Türkiye’de bir kişi iki kişi üç kişi polise şiddet uygularken ölüyor tweetlerle dünyanın altı üstüne getiriyorlar; Mısır’da şu ana kadar 300 kişi öldü, namaz kılarken kurşunlanıp ölenler oldu dünya sessiz niye konuşmuyorsunuz. İkircikli olmanın anlamı yok, burada konuşmayacaksınız da nerede konuşacaksınız” ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Erdoğan "“Rusya’ya, Çin’e, İran’a sesleniyorum, ‘artık buradaki uzlaşmacı sürece destek vermeniz gerekir’ diyorum. Bu işi çözmede büyük bir sorumluluklarının olduğunu ifade ediyorum. Aksi takdirde bu ölen 100 bin insanın ve şu anda ülkelerinden ayrı yaşayan milyonlarca insanın inanıyorum ki tarih boyunca affı olmayacaktır.” diyerek, süreci takip eden ülkeleri göreve çağırdı.

Konuşmasının son bölümünde AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye yönelttiği 'yargı bağımsızlığı' ve 'ifade özgürlüğü' eleştirilerine yanıt veren Başbakan Erdoğan, "Bazen çok farklı şeyler duyuyorum, ikili görüşmelerimizde de ne yazık ki bunları bazı büyükelçilerimizden de dinliyorum; üzülüyoruz. Hem Türkiye’de yaşayacaksın hem demokrasi sürecinin temel hak ve hürriyetlerin, özgürlüklerin ne noktada olduğunu anlamıyor veya anlamıyor görüneceksin." diyerek tepki gösterdi.

İfade özgürlüğü konusunda Türkiye'nin 10 sene öncesiyle aynı olmadığını belirten Erdoğan, “Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Meclis Başkanı hakkında fütursuzca yazanlar hatta küfredenler 10 yıl önce böyle yazı yazabilirler miydi? Yazdıkları anda yerleri, adresleri belliydi; malum yere giderlerdi. Şimdi parmak sayılarını geçmemektedir; onlar da terör örgütleriyle bağlantılı olanlardır, ruhsatsız silah taşıyanlardır. Bu ülkede teröre bulaşmamış sadece fikir ve düşünce hürriyetinden dolayı cezaevinde olan yoktur.” diyerek tutuklu gazeteciler hakkında öne sürdüğü iddiaları yineledi.

Erdoğan konuşmasını AKP'nin reform kararlığını vurgusunu yaparak bitirdi. Erdoğan, “ AKP reform kararlılığını asla yitirmemiştir” derken, AB’den özellikle fasılların açılması konusundaki ‘çifte standart’ diye tanımladığı tutumuna son vermesini istedi.