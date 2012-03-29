Erdoğan, Ahmedinejad ve Hamaney'le görüşecek

İran'ın başkenti Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi. Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi tarafından karşılandı.

Nükleer görüşmeler için İstanbul teklif edildi

Erdoğan, Rıza Rahimi ile baş başa ve heyetlerarası yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran ile nükleer görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasına ilişkin olarak Erdoğan, ''Sayın Salihi bu konuda zaten İstanbul'da yapılmasını daha önce de söylemişti. Şimdi karşı tarafta da bu konuda Kore Zirvesinde aldığımız bilgilerle olumlu gelişmeler var. Öyle

zannediyorum ki onların açıklamasını da beklemek durumundayız. Biz de bu sürece olumlu katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Çünkü baştan itibaren bu konuyu en yakın takip eden üçüncü ülke konumundayız'' dedi.

Kimsenin barışçıl nükleere dayatma hakkı yok

Başbakan Erdoğan, nükleer enerji konusunda batılı ülkeler tarafından herhangi bir dayatma olup olmadığına ilişkin bir soruya, ''Nükleer enerji konusunda kimseye barışçıl amaçlı olduktan sonra herhangi bir dayatma yapma hakkı yoktur. Nitekim Kore'deki toplantıda da nükleer sivil enerji noktasında, askeri enerji noktasında, bunların ortak ele alınması gündeme geldi. Tabii nükleer silahlara karşı aklıselim sahibi olan herkes normalde karşı çıkıyor. Ve böyle bir dayatmayı yapmaya da kimsenin hak ve salahiyeti yoktur'' yanıtını verdi.

Rahimi: Müzakerelerin Türkiye'de olmasını onaylıyoruz

Rahimi de nükleer enerji konusunda şunları söyledi:

"İran'ın görüşü, nükleer enerjiyi sadece barışçıl amaçla kullanması dünyada herkese açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz, İran'a yakın, sınır komşusu olduğu için herkesten daha yakın bu konuya vakıflar. Biz, barışçıl enerji alanında çok geniş bir yatırım yapmışız. Bu genellikle bilimsel alanda kullanılıyor ve beşeriyete hizmeti sadece söz konusudur. Bizim nükleer enerjiden barışçıl amacın dışında, insaniyete ve dinimize aykırı olan hiçbir programımız kesinlikle yoktur.

Biz bu nükleer müzakerelerin Türkiye'de olmasını onaylıyoruz ve kesinlikle istiyoruz. Türkiye'nin de her zaman barışçıl enerjinin kullanılmasını desteklemesine teşekkür ediyoruz.''

Erdoğan, Laricani ile görüştü

Erdoğan temasları çerçevesinde, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ali Laricani ile görüştü. Laricani'nin makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan daha sonra İslam Konferansı Örgütü'nün İran'da bulunan birimini de ziyaret etti.

Ahmedinejad ile görüşme ertelendi

Öte yandan, Başbakan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın dün yapmayı planladıkları görüşme bugüne ertelendi. Erdoğan, bugün ayrıca İran'ın Meşet kentinde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek.

Erdoğan'a İran'da, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar eşlik ediyor.