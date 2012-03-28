Erdoğan-Ahmedinejad görüşmesi ertelendi

Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile yapacağı ikili görüşme, Ahmedinejad'ın rahatsızlığı gerekçe gösterilerek yarına ertelendi.

Başbakan Erdoğan, Sadabat Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile baş başa ve heyetlerarası yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, nükleer enerji konusunda batılı ülkeler tarafından herhangi bir dayatma olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Nükleer enerji konusunda kimseye barışçıl amaçlı olduktan sonra herhangi bir dayatma yapma hakkı yoktur. Nitekim Kore'deki toplantıda da nükleer sivil enerji noktasında, askeri enerji noktasında, bunların ortak ele alınması gündeme geldi. Tabii nükleer silahlara karşı aklıselim sahibi olan herkes normalde karşı çıkıyor. Ve böyle bir dayatmayı yapmaya da kimsenin hak ve salahiyeti yoktur" yanıtını verdi.

Başbakan, İran ile nükleer görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasına ilişkin olarak da, "Sayın Salihi bu konuda zaten İstanbul'da yapılmasını daha önce de söylemişti. Şimdi karşı tarafta da bu konuda Kore Zirvesinde aldığımız bilgilerle olumlu gelişmeler var. Öyle zannediyorum ki onların açıklamasını da beklemek durumundayız. Biz de bu sürece olumlu katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Çünkü baştan itibaren bu konuyu en yakın takip eden üçüncü ülke konumundayız" dedi.

Rahimi: Türkiye'de olmasını istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ise "Biz bu nükleer müzakerelerin Türkiye'de olmasını onaylıyoruz ve kesinlikle istiyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, nükleer enerji konusunda da şunları söyledi: "İran'ın görüşü, nükleer enerjiyi sadece barışçıl amaçla kullanması dünyada herkese açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz, İran'a yakın, sınır komşusu olduğu için herkesten daha yakın bu konuya vakıflar. Biz, barışçıl enerji alanında çok geniş bir yatırım yapmışız. Bu genellikle bilimsel alanda kullanılıyor ve beşeriyete hizmeti sadece söz konusudur. Bizim nükleer enerjiden barışçıl amacın dışında, insaniyete ve dinimize aykırı olan hiçbir programımız kesinlikle yoktur.

İran İslam Cumhuriyeti'nin rehberi de aynı bu konuyu çok açık ve net bir şekilde zaten söyledi. Batılılar bizlerin bu alanlarda, bilimsel alanda gelişmemizi istemiyorlar. Yani bunu tekel olarak kullanmak istiyorlar. Biz, gerekli yatırım ve masrafları sadece barışçıl enerji alanlarda yapmışız. Ve bunu tüm Müslüman ve kardeş ülkelere, insanlığa bu hizmeti sunmaya hazırız. Özellikle Türk kardeşlerimize Biz bu nükleer müzakerelerin Türkiye'de olmasını onaylıyoruz ve kesinlikle istiyoruz. Türkiye'nin de her zaman barışçıl enerjinin kullanılmasını desteklemesine teşekkür ediyoruz."

Ahmedinejad ile görüşme ertelendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bugün yapmayı planladıkları görüşme yarına ertelendi. Erdoğan'ın programına göre, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile görüşme bugün yapılacaktı, ancak yarına ertelendi. Erdoğan, yarın ayrıca İran'ın Meşet kentinde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek.

Başbakan Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar eşlik ediyor.