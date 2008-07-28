Erdoğan, Ağar'a rüşvet vermiş

İddianameye göre, Susurluk davasında hapis cezası alan eski kumarhaneci Sami Hoştan, bir telefon konuşmasında eski DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar için, “60 milyon dolar almış en son Tayyip’ten” diyor

Ergenekon iddianamesinde, Susurluk davasında hapis cezası almış olan eski kumarhaneci Sami Hoştan’ın bir telefon konuşmasında, DP ile ANAP arasında hüsranla sonuçlanan birleşme sürecini kastederek, DP eski Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın rüşvet aldığını iddia eden sözlerine de yer verildi.

Hoştan, telefon deşifrelerine göre, “60 milyon dolar almış en son Tayyip’ten” diyor.



Telefon görüşmeleri

Ergenekon iddianamesinde, Hoştan’ın, Ağar ile ilgili bir iddiası yer aldı. İddianamenin iletişim tespit tutanakları bölümünde, Hoştan’ın ‘Halil’ isimli bir şahısla 4 Aralık 2007’de yaptığı bir telefon konuşmasına yer verildi.

Telefon konuşmasında şu diyaloglar geçiyor:

Hoştan: Kendi hatamızı yaşıyoruz biz çok büyük hatalar yaptık Halil.

Halil: Abi yok yok hata yapmadın sen. Önem vermedin sağlığına, Bak Mehmet Ağar’ın yarısı kadar yapamıyorsun sen. Kimse götürmüyor parayı bir yere.

Hoştan: Mehmet Ağar senin başkanındı. Mahvoldu zaten. Ama mahvolurken de zenginleşti.

Halil: Ya abi en son 60 milyon dolar almış. Hangi paraya ihtiyacı var?

Hoştan: 60 milyon dolar almış en son Tayyip’ten. Adam satar dedim.

Halil: Ya sanki paraya ihtiyacı var...



Ağar: Dedikodu iddianameye girmiş

Mehmet Ağar, dün akşam STAR TV’de yaptığı açıklamada, Sami Hoştan’ın dile getirdiği iddialarla ilgili olarak, “Böyle bir şey söz konusu bile olamaz” dedi.

Savcıların elinde her türlü imkânın olduğunu vurgulayan Ağar, bu tip bilgilerin araştırıldıktan sonra kamuoyuna duyurulması gerektiğini dile getirerek, “Dedikodu ve fısıltılar iddianameye girmiş, bunun nesine cevap vereyim. Ben, şerefli bir siyasi mücadele yürüttüm. Partim, barajı geçemeyince de verdiğim sözü tutarak istifa ettim. Bu mücadeleyi karalamaya kimsenin hakkı yok” diye konuştu.

Mehmet Ağar’ın yakın çevresi de avukatları ile yapılacak değerlendirmenin ardından bu konuda hukuki girişimde bulunabileceklerini dile getirdi.



İttifak süreci

DP ile ANAP’ın 2007 yılının Mayıs ayından başlatılan birleşme süreci, fiyasko ile sonuçlanmıştı. İki partinin 22 Temmuz seçimleri öncesindeki seçim ittifakı girişimi de, hüsrana uğramıştı. Bu süreçle ilgili o dönemde menfaat ilişkilerine dayalı çeşitli dedikodular gündeme getirilmişti.