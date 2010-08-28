Erdoğan: Af çıkarma yetkisini sana kim verdi?

T24 - Konya'da partisi tarafından düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de yaptığı konuşmada terör örgütüne genel affa değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, CHP liderine "Genel af çıkarma yetkisini sana kim verdi? AK Parti sana bir yudum su içirmez, su!" dedi.



"Ana muhalefet lideri Tunceli'de konuşuyor. Genel af çıkaracağını söylüyor. Genel af çıkarma yetkisini sana kim verdi? Hangi yetkin var? Meclis'in yüzde 65'ini temsil eden AK Parti sana orada bir yudum su içirmez, su! Sen neyin genel affını çıkarıyorsun? Kime genel af çıkarıyorsun? Bu bayrak kırmızısını şehitlerin kanından alıyor. Sana kim yetkiyi veriyor? MHP'li kardeşlerim şimdi görüyor musunuz kiminle ortaklık yaptığınızı, kiminle yola çıktığınızı? İşte genel affı çıkaralım diyen zihniyetle şu anda MHP'yi yöneten zihniyet aynıdır. Bizim için kalkıp teröristbaşını affedecekler diyorlar. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Teröristbaşını teslim ettiklerinde onu idam etmeme sözünü veren sensin Bahçeli. 3 kişi söz verdi. Ecevit, Yılmaz ve Bahçeli. O dönem çıkıp açıkladınız televizyonlarda söz verdik, idam edemeyiz diye. Bizim kitabımızda teröristbaşının affı diye bir şey yok. Bizim iktidarımızda asla ve asla böyle bir şey olmayacak. Bu tür oyunlara lütfen gelmeyin. Bunlar müfteridir ve karakterlerinin gereğini yapıyorlar. Bunlar 12 Eylül zindanlarında inim inim inletilen, idama götürülen ülkücüleri ve yakınlarını zavallı diye nitelediler. Herşey ortada."





