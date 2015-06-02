'Erdoğan aday değil ama seçime karışıp, adaletli seçim yapılmasını engelliyor'

Martin Selsöe Sörensen tarafından Politiken gazetesinde kaleme alınan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting meydanlarında tarafsız davranmadığı ve basın özgürlüğüne müdahale ettiği eleştirisi geldi.

Ünsal Turan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Politiken gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde tarafsız olması gerekirken taraf tuttuğunu ve bunun seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesine imkan vermediği öne sürdü.

'Erdoğan'ın tüm partilere eşit mesafede olması gerekiyor'

“Erdoğan seçimde aday değil ama seçime karışıp, adaletli bir seçim yapılması şansını engelliyor. Erdoğan’ın anayasaya göre tarafsız ve tüm partilere eşit mesafede olması gerekiyor.” eleştirisi getiren gazete aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarının ve mitinglerinin basın-yayın organlarında, naklen verildiğine dikkat çekti.

Erdoğan’ın başkanlık sistemini istediğini yazan gazete, bunun için Fransa ve ABD’den çok Putin modelini benimsemiş bir sistemi örnek aldığını iddia etti.