Erdoğan, açılış töreninde deprem yerine miting dedi

Samsun'daki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Düzce, Bingöl, Simav ve Van "depremleri"ne "miting" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hükümeti yönetmekten kaçtığını iddia eden Erdoğan, "Peki neden 3.5 yılın sonunda bırakıp kaçtın? Çünkü bunlar Düzce mitinginin altında kaldı. Ama biz bak geldik Bingöl mitingini yaşadık. Anında yeni bir Bingöl inşa ettik. Simav mitingini yaşadık. Anında Simav'ı inşa ettik. Van mitingini yaşadık. Yeni bir Van inşa ettik" dedi.