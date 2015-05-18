Erdoğan'ın mitingine katılımın artırılması için Samsun'da okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Samsun'da düzenleyeceği mitinge katılımın artırılması için Samsun'un ilçelerindeki okullar öğleden sonra tatil edildi. Okulların tatil edilmesine gerekçe olarak 'idareciler ve öğretmenlerin toplantıya katılmaları için Samsun'a çağırılması' gösterildi.

CHA'da yer alan habere göre, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okul idarecilerine gönderilen mesajda, Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açılışa tüm idarecilerin katılması konusunda hassasiyet gösterilmesi talep edildi. Personele de gerekli duyurunun yapılması belirtilen mesajda, servislerle mitingi giden öğrencilerin devamsızlıklarında kolaylık gösterilmesi istendi.

Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, yaptığı açıklamada, toplantı için ilçelerden idareci ve öğretmenlerin Samsun'a çağrılması sonucunda okulların tatil edildiğini öne sürdü. Kuruoğlu, "Buradaki asıl maksat, okulları tatil ederek başta öğrenciler olmak üzere öğretmenlerin de mitinge gitmelerinin önü açılmıştır. Ayrıca ilçelerden mitinge partilileri taşımak için servis araçları da boşa çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.

Miting meydanını gezdiğini ifade eden Kuruoğlu, "Meydanı dolduranların önemli bir kısmı maalesef İHL'li öğrenciler. Miting zamanından 2 saat önce alana taşınan çocukların bu saatte derste olmaları gerekirdi. Eğitimin siyasete alet edildiği başka bir dönemi bu kadar hatırlamıyorum. Bu ancak diktatörlüklerin yaşandığı ülkelerde olan bir davranıştır. Muz cumhuriyetinde mi yaşıyoruz?" dedi.

Ayrıca, Samsun'un ilçelerinden AKP teşkilatları tarafından çok sayıda servis aracı ile partililerin Samsun'a taşındığı, bu araçlarda bulunan katılımcıların önemli bir kısmının da öğrencilerden oluştuğu görüldü.