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Politika

Erdoğan açıkladı: 16 Türk devleti askerinin Saray'da canlandırılmasını kim önerdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ocak'tak Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi AKP kurmaylarıyla bir araya geldi

17 Ocak 2015 16:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Ocak’ta başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde AKP kurmaylarıyla bir araya geldi. Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı arasındaki uyum için başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini iddia eden Erdoğan, eleştirilere neden olan 16 Türk devletinin askerlerini temsil eden tören alayı fikrinin Muhafız Alayı’ndan geldiğini söyledi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam AK Parti Grup Yönetim kurulunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda misafir etti. Milletvekilleri yemeğin ardından sarayı gezdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 3.5 saat sürdü.

 

Başkanlık sistemi şart

 

19 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında başkanlık sistemine ihtiyaç olduğunu savunan Erdoğan, "Hükümet ve cumhurbaşkanlığı arasındaki istişare ve danışmanın anlamlı ve aktif olabilmesi için başkanlık sistemine ihtiyaç var. Şeffaflık ve denetim konusunda çok dikkatli olunmalı. Türkiye'de asıl sorun, kayıt dışı ekonomi. Bunun kayıt altına almaya başardığınızda diğerleri arkasından gelir. Örneğin inşaat sektörü çok önemli. Ekonominin lokomotifi inşaat sektörüdür. Sert kararlar alırsanız, ekonomiyi olumsuz etkiler" dedi.

Sohbette gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

 

İç güvenlik paketi yasalaştırılmalı

 

İç güvenlik paketi çok önemli, onun bir an önce yasalaştırılması gerekir. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları son derece sakıncalı. "Biz barajı aşamazsak sonrasını devlet düşünsün" ne demek?

 

Bakanlar Kurulu'na bakanlık edeceğim

 

16 Türk devleti sembolü konusunda Muhafız Alayı öneri getirdi, ben de kabul ettim.

Bakanlar Kurulu'na bakanlık edeceğim. Bir daha ne zaman olur onu sekreterya konuşur. MGK toplantısında bile bir sonraki toplantıya sonradan karar veriliyor."

 

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