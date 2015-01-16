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16 Türk devleti askerlerinin kumdan heykelleri dikiliyor

Cumhurbaşkanlığındaki karşılama törenlerinde görünen ve büyük yankı uyandıran '16 Türk devleti'ni temsil eden askerlerin heykelleri yapılacak

16 Ocak 2015 18:42

Türk devletini temsil eden askerler bu kez de heykelleriyle gündeme oturacak. 9. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde yapılacak askerlerin kumdan heykelleri için bin ton kum kullanılacak. Heykel sergisi, Mayıs ayında kapılarını ziyaretçilere açacak.

Global Design Art Works tarafından Lara Beach Park'ta 7 bin metrekarelik alanda 10 bin ton kum kullanılarak düzenlenecek etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden askerlerin kumdan heykelleri yapılacak.

DHA'nın haberine göre, festivalde Osmanlı İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Timur İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu ile Akhun İmparatorluğu gibi tarihte iz bırakan 16 Türk devleti birer kum askerle temsil edilecek.

Festivali direktörü Cem Karaca, son iki yıldır "İmparatorluklar" temasıyla düzenledikleri festivalin önceki yıllardaki temalardan daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Ziyaretçilerin tarihe ilgisinin kendilerini bu temaya daha fazla yoğunlaşmaya yönelttiğini kaydeden Karaca, "Festivalimizi ziyaret eden yabancı ziyaretçileri eğlendirirken, Türk tarihi hakkında bilgi vermeyi de bir misyon olarak görüyoruz" dedi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek festivalde 10 bin ton kum kullanılacağını, 10 ülkeden yaklaşık 25 heykeltraşın binlerce saatlik performans sergileyeceğini anlatan Karaca, sadece Türk devletleri heykelleri için bin tonu aşkın kum kullanılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

 

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