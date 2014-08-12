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Politika

Erdoğan: Gül'ün partiye gelmesinde sakınca yok, ancak siyaset boşluk kabul etmez

Başbakan Erdoğan, AK Parti'deki tartışmaları başka yere çekmek isteyenlerin olduğunu dile getirdi.

12 Ağustos 2014 23:55

Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün veda resepsiyonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdullah Gül'ün devir teslim töreninden sonra partiye gelmesinde bir sakıncanın olmadığını söyledi.

AK Parti'deki tartışmaları başka yere çekmek isteyenlerin olduğunu dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek noktasında partide taşlar yerine oturacağını söyledi.

Kabine değişimi konusunda konuşmanın henüz erken olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Sabırlı olun' dedi.

Erdoğan, Abdullah Gül'ün AK Parti'ye dönmesine ilişkinse, "Devir teslim töreninden sonra Abdullah Gül'ün partiye gelmesinde bir sakınca yok. Ancak siyaset boşluk kabul etmez" diye konuştu.

Erdoğan, Ak Parti içindeki tartışmaları başka yere çekmek isteyenler olduğunu belirterek, "Onlara tavsiyem CHP ve MHP ile uğraşsınlar" dedi.

 

'Sadece genel başkan değişecek'

 

"Allah nasip ederse ayın 27'sinde olağanüstü kongremizi yapacağız ve kongre ile birlikte bundan sonraki normal kongreye, büyük kongreye kadar partimizin yönetim değişikliği olmuyor. Sadece genel başkan. Zaten tek maddelik bir gündemle toplanacak. O da genel başkan seçimidir"

 

 

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