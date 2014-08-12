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Politika

Veda resepsiyonunda halef-selef buluşması

Cumhurbaşkanlığı görevini 28 Ağustos'ta Recep Tayyip Erdoğan'a devretmeye hazırlanan Abdullah Gül, Köşk'te veda resepsiyonu veriyor

12 Ağustos 2014 23:29

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, uzun zaman aldığı gerekçesi ile resepsiyona katılanlar ile, tek tek el sıkışmak yerine resepsiyonun yapılacağı salonda görüştü.

Tüm devlet erkanının davet edildiğinin öğrenildiği resepsiyona, 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bakanlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yoğun programı nedeniyle resepsiyona katılmadı.

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