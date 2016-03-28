"Erdoğan, ABD'de dünyanın en büyük 100 şirketinden 25’inin CEO’ları ile bir araya gelecek"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Washington’daki Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği 5 günlük ABD ziyareti yarın başlıyor. Zirve kapsamında ABD Başkanı Barack Obama ile de ikili bir görüşme yapması beklenen Erdoğan, 'Fortune100’ olarak adlandırılan dünyanın en büyük 100 şirketinden 25’inin başkan veya CEO'ları ile biraraya gelecek.

Hürriyet'ten Hülya Güler'in haberine göre; Dünya çapında etkili bu 25 yatırımcıyla gerçekleşecek toplantının ana gündemini, AB ve ABD arasında yakında imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması TTIP (Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) oluşturuyor. Türkiye’nin yatırım ortamını ve potansiyelini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat anlatması beklenen toplantıda, TTIP’nin Türkiye ekonomisine ve dolayısıyla Türkiye’de yatırımları bulunan ABD’li şirketlere etkileri aktarılacak. ABD’li şirketlere, AB ile olan Gümrük Birliği ve ABD ile olan Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinde Türkiye’ye destek vermeleri çağrısında bulunulacak.



53 ülke katılacak

Washington’daki Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne Türkiye’nin yanı sıra 53 ülke ve 4 uluslararası örgüt katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve boyunca birçok liderle ikili görüşme yapması planlanıyor. Suriye’de yaşanan gelişmelerin de gündeme gelmesi beklenen zirvede Erdoğan, sık sık vurguladığı “güvenli bölge ve uçuşa yasak bölgenin” önemini tekrarlayacak.

Talep ve şikayetler

Türkiye’nin ABD’de iş dünyasına yönelik ilk kez yuvarlak masa formatında bir toplantı organize ettiği, toplantıda Erdoğan ve heyetinin 25 başkan veya CEO’nun Türkiye’ye dönük planlarının yanı sıra talep ve şikayetlerini de dinleyecekleri belirtildi. Bu toplantıya hazırlık kapsamında Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş geçen hafta İstanbul’da ABD’li şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. ABD’deki toplantıya katılacak 25 şirketin yaklaşık 20’sinin temsilcisinin katıldığı toplantıda hali hazırda Türkiye’de yatırımları bulunan veya yeni yatırım planlayan şirket temsilcileri görüşlerini aktardı.

15'ten 23'e çıktı

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, toplantıyı Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK), Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (Yatırım Ajansı) birlikte organize ettiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ülke temaslarında her zaman iş dünyası temsilcileri olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ancak ilk kez çok farklı bir format tercih ettik. Sınırlı ve son derece üst düzeyde bir katılımın olduğu yuvarlak masa formatı karşılıklı diyalog imkanı oluşturmasından dolayı oldukça etkili. Başlangıçta Fortune100’den 15 şirketi hedeflemiştik. Sadece CEO ve başkan seviyesinde katılımı kabul etmemize rağmen talep o kadar fazla oldu ki şirket sayısını 25’e çıkardık” diye konuştu.

300 kişilik gala yemeği

Washington’un en prestijli mekanlardından olan Andrew Mellon Oditoryumu’ndaki yuvarlak masa toplantısının ardından aynı yerde 300 kişilik bir de gala yemeği yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk ve ABD iş çevrelerinin katılacağı bu gala yemeğinde Türkiye ekonomisi ile ilgili sunum yapması bekleniyor. Türk işadamları ile Türkiye’de yatırımları bulunan veya yatırım planlayan ABD’li işadamlarının katılacağı yemekte Yatırım Ajansı ve DEİK de birer sunum yapacaklar.

6 ikili görüşme

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, yuvarlak masa toplantısı ve gala yemeğinin yapılacağı Andrew Mellon Oditoryumu’nda Cumhurbaşkanı ile 5-6 şirketin patronunu bir araya getirmeyi planladıklarını söyledi. Ermut “Türkiye’ye yatırım konusunda çalışmalarını belli bir olgunluğa getirmiş şirketler ile Cumhurbaşkanımızı bir araya getirmeyi planlıyoruz. İkili görüşmeler için talep çok. Program el verdikçe bunları gerçekleştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Savunma ağırlıklı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği yuvarlak masa toplantısına katılacak şirketlerin adları güvenlik nedeniyle sır gibi saklanıyor. Enerji, teknoloji, finans, sağlık, gıda, kimya ve havacılık sektöründen şirket temsilcilerinin isim listesinde yer aldığı konuşuluyor. Kulislere sızan bilgilere göre Boeing, Lockheed, Pratt & Whitney, 3M, GlaxoSmithKline (GSK), ve Honeywell yuvarlak masa toplantısına katılacak veya Erdoğan ile ikili görüşme yapacak şirketler arasında.