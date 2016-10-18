Erdoğan: ABD YPG'nin Menbiç'i boşaltmasına "Tamam" dedi; Rakka operasyonunda birlikte olabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'de IŞİD'in elinde bulunan Rakka'ya yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon ve YPG'nin Menbiç'i terk etmesi konusunda ABD'yle görüşüldüğünü açıkladı. Erdoğan, 56. günündeki Fırak Kalkanı harekâtını hatırlatarak "Doğu'da Mümbiç ile ilgili de Koalisyon güçlerine 'PYD, YPG gibi terör örgütleri olmayacak, Doğu'ya gidecek' dedik. Dün itibariyle Amerikalı dostlar dediler ki 'Tamam, bize yardımcı olun' dediler. Biz de 'Tamam, sizler buraya yabancısınız, biz buraları iyi biliriz' dedik. Ve şu anda burada da mutabıkız, Rakka'da ne yapacağız dediler, 'Gelin beraber bu operasyonu yapalım sizlerle' dedik" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Akademik Yıl açılışındaki konuşmasında ilgili bölüm şöyle:

"Hazırlıklarımız vardı, ÖSO ile beraber hem onları Cerablus'a topraklarımızdan soktuk arkasından kendi özel kuvvetlerimizi Cerablus'a soktuk ve DEAŞ'ı süratle derdest ettik. Arkasından Rai'ye girdik oradan da kovmuş olduk. Ve yerine kimler geldi? Kendi vatandaşlarımızı oraya sokmadık, Cerablusluları Railileri yerleştirdik.

"Şimdi de malum örgüt DEAŞ Dabık'la ilgili çok değişik şeyler söylüyor. Tabii, Dabık bizim tarihimizde de farklı bir konumda. Malum Mercidabık, biz Dabık'a ineceğiz dedik, DEAŞ da çok fazla dayanamadı, terk etti.

"Şimdi de El Bab'a yürüyoruz. Ve Doğu'da Membiç ile ilgili de koalisyon güçlerine 'PYD, YPG gibi terör örgütleri olmayacak, Doğu'ya gidecek' dedik. Dün itibariyle Amerikalı dostlar dediler ki 'Tamam, bize yardımcı olun' dediler. Biz de 'Tamam, sizler buraya yabancısınız, biz buraları iyi biliriz' dedik. Ve şu anda burada da mutabıkız, Rakka'da ne yapacağız dediler, 'Gelin beraber bu operasyonu yapalım sizlerle' dedik. Gerekirse DEAŞ boşaltılır gider, şimdi bunun da görüşmeleri yapılıyor.

"Bizim ne Suriye'nin ne de Irak'ın topraklarında gözümüz yok. Yeter ki kimsenin bizim vatan topraklarımızda gözümüz yok. He şunu da söyleyeyim, biz bugün Irak'ta yürütülen mezhep çatışmalarına kesinlikle taraf olmak istemiyoruz ama Türkmen kardeşlerimizi de kimseye yedirtmeyiz. Burada şu samimi özeleştiriye geçmek istiyorum."

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