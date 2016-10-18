T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: ABD YPG'nin Menbiç'i boşaltmasına "Tamam" dedi; Rakka operasyonunda birlikte olabiliriz

"ABD'li dostlarımıza 'Tamam, sizler buraya yabancısınız, biz buraları iyi biliriz' dedik"

18 Ekim 2016 15:52

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'de IŞİD'in elinde bulunan Rakka'ya yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon ve YPG'nin Menbiç'i terk etmesi konusunda ABD'yle görüşüldüğünü açıkladı. Erdoğan, 56. günündeki Fırak Kalkanı harekâtını hatırlatarak "Doğu'da Mümbiç ile ilgili de Koalisyon güçlerine 'PYD, YPG gibi terör örgütleri olmayacak, Doğu'ya gidecek' dedik. Dün itibariyle Amerikalı dostlar dediler ki 'Tamam, bize yardımcı olun' dediler. Biz de 'Tamam, sizler buraya yabancısınız, biz buraları iyi biliriz' dedik. Ve şu anda burada da mutabıkız, Rakka'da ne yapacağız dediler, 'Gelin beraber bu operasyonu yapalım sizlerle' dedik" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Akademik Yıl açılışındaki konuşmasında ilgili bölüm şöyle: 

"Hazırlıklarımız vardı, ÖSO ile beraber hem onları Cerablus'a topraklarımızdan soktuk arkasından kendi özel kuvvetlerimizi Cerablus'a soktuk ve DEAŞ'ı süratle derdest ettik. Arkasından Rai'ye girdik oradan da kovmuş olduk. Ve yerine kimler geldi? Kendi vatandaşlarımızı oraya sokmadık, Cerablusluları Railileri yerleştirdik.

"Şimdi de malum örgüt DEAŞ Dabık'la ilgili çok değişik şeyler söylüyor. Tabii, Dabık bizim tarihimizde de farklı bir konumda. Malum Mercidabık, biz Dabık'a ineceğiz dedik, DEAŞ da çok fazla dayanamadı, terk etti.

"Şimdi de El Bab'a yürüyoruz. Ve Doğu'da Membiç ile ilgili de koalisyon güçlerine 'PYD, YPG gibi terör örgütleri olmayacak, Doğu'ya gidecek' dedik. Dün itibariyle Amerikalı dostlar dediler ki 'Tamam, bize yardımcı olun' dediler. Biz de 'Tamam, sizler buraya yabancısınız, biz buraları iyi biliriz' dedik. Ve şu anda burada da mutabıkız, Rakka'da ne yapacağız dediler, 'Gelin beraber bu operasyonu yapalım sizlerle' dedik. Gerekirse DEAŞ boşaltılır gider, şimdi bunun da görüşmeleri yapılıyor.

"Bizim ne Suriye'nin ne de Irak'ın topraklarında gözümüz yok. Yeter ki kimsenin bizim vatan topraklarımızda gözümüz yok. He şunu da söyleyeyim, biz bugün Irak'ta yürütülen mezhep çatışmalarına kesinlikle taraf olmak istemiyoruz ama Türkmen kardeşlerimizi de kimseye yedirtmeyiz. Burada şu samimi özeleştiriye geçmek istiyorum."

 

Konuşmanın tamamı için tıklayınız

 

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanMenbiçABDRakka

İlgili Haberler

Hükümet Sözcüsü: YPG güçleri Menbiç'i boşaltıyor

"Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunda 3 kırmızı çizgisi var"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24