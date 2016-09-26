Hükümet Sözcüsü: YPG güçleri Menbiç'i boşaltıyor

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Fırat Nehri'nin batısında bulunan Menbiç'in YPG'nin kontrolünde bulunmasına ilişkin olarak "YPG güçleri Menbiç'i boşaltıyor" dedi. Kurtulmuş, "Özellikle Menbiç'te önemli bir YPG nüfusunun Fırat'ın doğusuna çekildiğini görüyoruz. Biz bu alanın terör örgütlerinden temizlenmesi kararlılığını sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kurtulmuş, hükümetin Suriye politikasında 3 kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayarak Fırat Kalkanı harekâtı hakkında "İlk olarak, terör örgütlerinin saldırılarınından Türkiye sınırlarını korumak için başlatmıştır. İkincisi, Türkiye Suriye'de toprak bütünlüğünden yanadır. Bunun için gerekli olan müdahaleyi yapar. Üçüncüsü ise Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak bir PYD koridoruna karşıdır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurtulmuş'un "Mevlüt Çavuşoğlu 45 kilometre aşağı ineceği ve 5 bin kilometrelik alanı kapsayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı da Rakka ve Musul'la ilgili olarak açıklamalar yaptı, bu operasyonlar nasıl olacak?" sorusuna verdiği cevap şöyle:

"Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunda üç kırmızı çizgi var.

"Türkiye kendi sınırlarını Suriye'den kaynaklanan terör örgütlerinden korumak mecburiyetindedir. Sınır şehirlerimize tehditleri gördünüz. Oradan gelen teröristlerin Gaziantep'te 54 vatandaşımızı nasıl şehit ettiğini gördünüz.

"Terör örgütlerinin saldırılarından Türkiye sınırlarını korumak için başlatmıştır. Türkiye Suriye'de toprak bütünlüğünden yanadır. Bunun için gerekli olan müdahaleyi yapar. Üçüncüsü ise Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak bir Kürt koridorunun, PYD koridorunun, biz orada yaşayan Kürt kardeşlerimizin varlığına karşı değiliz ancak bir terör örgütünün hakimiyet iddiasıyla orada oluşturacağı koridorun Suriye'nin bölünmesi anlamına geleceğini biliyoruz. Üçüncü olarak da başından itibaren ABD'lilerle konuşulmuş olan konu ise YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi. Türkiye'nin temel üç parametresi bunlardır.

"Özellikle Menbiç'te önemli bir YPG nüfusunun Fırat'ın doğusuna çekildiğini görüyoruz. Biz bu alanın terör örgütlerinden temizlenmesi kararlılığını sürdürüyoruz.

"Asli unsurlarına verilmeye başlandıkça halkın buraya döndüğünü görüyoruz. Cerablus'ta var, bunun örneği. Burası temizlenince mülteciler döner ve burada oturmaya başlarlar. Rakka'da da Musul'da da yerel unsurların operasyonların ana unsurları olmasını önemsiyoruz.

"Özellikle PYD ve YPG güçlerinin her iki operasyonda da bulunmaması bizim için önemlidir. Ümit ederiz ki El-Bab ve Cerablus operasyonunda olduğu gibi yerel unsurlar önemli bir nokta oluşturduysa Rakka ve Musul operasyonlarında da aynısı olur"