Erdoğan: Kılıç'ı üzülerek dinledim, bu konuşmanın altından ömrü boyunca kurtulamayacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç'ın eleştirileri hakkında ilk kez konuştu. Başbakan, "Üzülerek dinlediğim bir konuşmaydı" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS News kanalına konuştu; Anayasa mahkemesinin 52. kuruluş yıldönümünde Haşim Kılıç'ın hükümeti hedef alan eleştirilerine yanıt verdi.

Başbakan, "Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı orada. Herkese ders verdi. Sayın başkan bu konuşmanın altından ömrü boyunca kurtulamayacak" dedi.

Başbakan Erdoğan ayrıca, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini ya da Amerika'dan sınırdışı edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Ben Amerika’nın kendi güvenliğini tehdit eden birileri olursa, ne yaparsam, stratejik ortağımız da bizim ulusal güvenliğimizi ilgilendiren bir konuda onu yapmalı" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan "Ermeni konusunu 'soykırım' olarak tanımlamanız mümkün mü?" sorusuna da "Mümkün değil, soykırım yok" diye cevap verdi.

'Gülen sınırdışı edilmeli'



17 Aralık ve 25 Aralık'ta atılan adımların darbe girişimine dönüştüğünü savundu ve "Bir darbe girişimiydi. Sivil darbe. Bunu yaptılar. Eğer ben yurtdışından gelişimde tüm bu olanlara karşı sessiz kalmış olsaydım, olay çok farklı yerlere gidebilirdi" dedi.

ABD'den beklentilerini de açıklayan Erdoğan, "ABD'den ne bekliyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bunları sınır dışı etmesini. Ben Amerika’nın kendi güvenliğini tehdit eden birileri olursa ne yaparsam, stratejik ortağımız da bizim ulusal güvenliğimizi ilgilendiren bir konuda onu yapmalı" dedi.



'Twitter mahkeme kararlarına uymalı'



Erdoğan, mikro blog sitesi twitter konusunda ise, şirketin aynı ABD'deki gibi Türkiye'de de vergi ödemesi gerektiğini söyledi.

Twitter'ın Türk mahkeme kararlarını uygulamadığını da vurgulayan Erdoğan, "Bakan arkadaşlarımla ilgili hakaretler ver. Dava açtılar, davaları kazandılar. Hesabın kapatılması lazım, kapatmadılar. Bunun üzerine kapatıyoruz. Yani yerel mahkemenin vermiş olduğu karara uyması gerekir" dedi.



BBCTürkçe