Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a: Senin her yerin güçlü olsa ne olacak (3)

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ERDOĞAN, ÇAY DAVETİNDE BULUNAN AİLEYİ ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka seslendiği sırada meydandaki bir binanın balkonundan 'Gurbetçi ailesi, Reisimiz çay da

17 Aralık 2017 22:56

ERDOĞAN, ÇAY DAVETİNDE BULUNAN AİLEYİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman\'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki toplu açılış töreninde halka seslendiği sırada meydandaki bir binanın balkonundan \'Gurbetçi ailesi, Reisimiz çay davetimize evet! dermisiniz’ yazılı pankart açıldı. Erdoğan, törenin ardından çay davetinde bulunan Hollanda’da yaşayan Bozağaç ailesinin ziyaret etti. Aile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, çay ikramında bulundu.
Erdoğan ziyaretin ardından ‘Hz. Mevlana’nın 744’üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin son günü olan düğün gecesi anlamına gelen ‘Şeb-i Arus’ törenlerine katılmak için helikopterle Konya’ya geçti. 
‘GURBETÇİLERİN GURURU’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği evsahibi Sami Bozağaç, Hollanda’da yaşadıklarını, ancak oğlu Halit Bozağaç dizinden ameliyat olduğu için şu an Karaman’daki evlerinde bulunduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karaman’a geleceğinden haberleri olmadıklarını belirten Bozağaç, \"Geçen Cuma günü korumaları geldi ve miting alanındaki evlerde kimlerin kaldığını kontrol etti. Benim de öyle haberim oldu. Biz de Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için eve çay içmeye davet ettik. Cumhurbaşkanımızın vatandaşları kırmadığını ve sorunlarıyla ilgilendiğini biliyorduk. Davetimizi kabul edip geldi ve bundan gurur duydum. Çok seviyoruz, gurbetçilerinde gururu’’ dedi.
Sami Bozağaç\'ın oğlu Halit Bozağaç da, \'\'Cumhurbaşkanımız, \'Memnun musunuz, Cumhurbaşkanlığımdan, bir şikayetiniz var mı? dedi. Allah razı olsun ailemizde 2-3 kişinin iş problemi vardı. Randevu verdi\'\' diye konuştu.

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