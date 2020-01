Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a: Senin her yerin güçlü olsa ne olacak (2)

\"KUDÜS, BİZİM RUH DÜNYAMIZIN ZATEN BAŞKENTİDİR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman\'da partisinin il kongresine katıldıktan sonra Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen 170 yatırımın toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Kudüs\'te düzenlenen oyunlarının hepsinin aynı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Suriye\'de sergilenen insan ve medeniyet katliamıyla, Kudüs\'te kesintisiz süren zulümlerin atılan provakatif adımların hepsi aynı. Irak\'ta, Yemen\'de, Körfez bölgesindeki rizler hep aynı projenin ayakları mahiyetindedir. Türkiye\'nin de içinde bulunduğu bu kadim coğrafya belli bir takım güçlerin yeniden tanzim etmeye çalıştığı senaryodur. Bölgedeki bir takım muhtelif yönetimlerde bunlara destek veriyor. Biz bu oyunu gördük, deşifre ettik. Sadece bununla kalmadık, bu oyunu bozacak adımları birer birer atıyoruz. Suriye\'de başarı ile sonuçlandırdığımız Fırat Kalkanı harekatı bunlardan biridir. Şu an İdlip de, Rusya ve İran ile birlikte yürüttüğümüz bölgeyi güvenli hale getirme operasyonu bunlardan biridir.\'\'

Kudüs\'de Türkiye\'nin büyükelçisinin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, \'İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında liderler zirvesinde Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak kabul etme kararını bu doğrultuda verdiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu kast ederek, şöyle konuştu:

\"Kemal bey duymamış. Karaman\'dan da seslenelim duysun. Ey bay Kemal, Kudüs bizim ruh dünyamızın zaten başkentidir. Bizim şu an orada işgal altında olması hasebiyle büyükelçilik tabelası asılamıyor ama bir defa orada bizim görevli olan büyükelçimiz var. Ondan da haberi yok. Afrin\'i teröristlerden temizleyeceğiz, Mümbiç\'i, Tel Abyad\'ı, Kamışlı\'yı teröristlerden temizleyeceğiz. Şemdinli\'den Yayla Dağı\'na kadar tüm sınırlarımızı teröristlerden temizleyeceğiz. Sınırlarımızın dibinde terör yuvalarının kurulmasına izin vermeyeceğiz. Güya müttefikimiz olan birilerinin şımarttığı teröristlerin heveslerini, bugün olduğu gibi bundan sonra da kursaklarında bırakacağız.\"

\"ONLAR KAÇIYOR, BİZ KOVALIYORUZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu\'da PKK ile mücadele için \"İnlerine gireceğiz\" dediklerini ifade ederek, \"Girdik mi? İşte askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, jandarma hep birlikte F-16 oldular. Hep birlikte helikopterlerle Ataklar\'la üzerine gittiler. Hep birlikte komandolarımız inlerine girdiler. Şu an da, onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. FETÖ de yurt dışına kaçıyor. FETÖ batıya sığınıyor. Nereye kaçarsanız kaçın, kovalayacağız\" dedi.

\"AMERİKA 4 BİNİ AŞKIN TIR\'LA KUZEY SURİYE\'YE AĞIR SİLAHLAR GETİRDİ\"

ABD\'yi eleştiren Erdoğan, ABD\'nin 4 bini aşkın TIR\'la Kuzey Suriye\'ye ağır silahlar getirdiğini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi:

\"Aynı ittifaklar içinde bulunduğumuz ülke ve kuruluşlar, ne zaman Suriye\'de bizim terör örgütü olarak tanımladığımız yapılarla iş tutmaktan vazgeçerler o zaman müttefikimiz olurlar. İşte Amerika 4 bini aşkın TIR\'la Kuzey Suriye\'ye ağır silahlar getirdi. Niye getiriyorsun? Bu silahlar kime veriliyor? Bize bunu açıklamaları lazım. Açıklamadan samimiyetlerine inanmamız mümkün değil. Aynı şekilde koalisyon güçleri açıklamaları lazım.\"



​FOTOĞRAFLI