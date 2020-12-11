Erdoğan'dan 'AB zirvesi' açıklaması: Aklıselim sahibi ülkeler, olumlu tavırla bazı ülkelerin oyununu boşa çıkardı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kişi ve kurumlarla sınırlı tutulması ve daha sert adımların Mart ayına bırakılması kararını değerlendirirken, "Avrupa Birliği'nin dün yapmış olduğu zirve aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Sağ olsun Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde aklıselim ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardı" dedi.

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Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi zirvesinde ve Azerbaycan ziyaretine ilişkin konuştu.

Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye için daha geniş yaptırımların görüşüleceği Mart 2021'de yapılacak zirveye ilişkin de, "Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Türkiye için haklı olan bir süreç var, bu süreç içinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Avrupa Birliği'nin dün yapmış olduğu zirve aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Talepleri haklı değildi, talepleri aslında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi. Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız bunların beklediklerini boşa çıkardı. Aslında Dışişleri'mizin yapmış olduğu açıklamalar bu sürece yönelik yanlışları ortaya koyması bakımından önemliydi. Sağ olsun Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde aklıselim ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardı. Mart 2021'de yapılacak olan zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, orada müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Türkiye için haklı olan bir süreç var, bu süreç içinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok hak var. vize serbestisinden tutun gümrük muafiyetine kadar. Bu süreci adil bir şekilde tamamlayı temenni ediyorum.

Azerbaycan bizler için kardeş bir ülke, Ermenistan'ın bu 30 yıllık süreç içinde işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarında Azeri kardeşlerimiz işgalin altındaydı. Bu süreçte çok sabrettiler, bu işgal noktasında Minsk üçlüsü bekleneni vermedi maalesef. Burada adil bir netice elde edilemedi. Bu süreci tabii bizler de hep takip ettik, dün Azerbaycan'daki kardeşlerimizin coşkusu çok farklıydı. Gerek Azerbaycan lideri Aliyev kardeşim, değerli eşleri, eşim ve şahsım, tüm heyetimiz orada hakikaten Azerbaycan ile Türkiye'nin kucaklaşmasının güzel örneklerini verdik. Bundan sonra da birlikte atacağımız adımlarla yaptığımız anlaşmalarla teyit ettik. "

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