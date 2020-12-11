AB liderlerinden Türkiye açıklamaları: Macron "Diyaloğa açığız" dedi

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının görüşüldüğü zirveden sonra Fransa ve Almanya liderlerinden açıklamalar geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Liderler Zirvesi sonunda yaptığı basın açıklamasında "AB, Türkiye'yle diyaloğa açık" dedi.

Brüksel'de gerçekleşen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonunda açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye'nin doğalgaz aramaya yönelik adımlarından sonra yapılan yeni yaptırımlar AB'nin kendi yörüngesinde istikrarı bozacak eylemleri artık kabul etmeyeceğini gösterecek" dedi. Macron, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu da ekledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'ye silah ihracatları NATO bağlamında tartışılmalı. AB Yüksek Temsilcisinden bir sonraki zirveye kadar Türkiye ile işbirliğimiz konusunda bir rapor yazmasını istedik" dedi. Merkel, dönem başkanlıkları sırasında Türkiye ile daha olumlu ilişkilere sahip olma umuduyla çalıştıklarını ekledi.

Ne oldu?

Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kişi ve kurumlarla sınırlı tutulmasına, daha sert adımların Mart ayına bırakılmasına karar verdi. Sonuç bildirgesine göre Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uyguladığı Türk şirket ve vatandaşlar listesini genişletecek.