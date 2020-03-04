Erdoğan'a hediye etmek için dünyanın en büyük kalemini yaptı

Bangladeş’in Brahmanbaria kentinde yaşayan Abdullah El Haider, 8,47 metrelik bir kalemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini söyledi.

Bangladeşli genç El Hider, Tik ağacından 78 kilo ağırlığında 8.47 metre uzunluğunda bir kalem üretti. Haider, kalemin üzerine Arapça harflerle Allah'ın 99 ismi ve Kuran'da yer alan 114 surenin isimlerini yazdı.



Haider, kalemin dünyanın en büyük kalemi olarak kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na talepte bulunduğunu ifade ederken, rekorlar kitabına girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek istediğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük kalemini üretmek için çok çalıştığını ancak 6 kez başarısız olduğunu ifade eden Haider, "Kalemin üretilmesi için 28 bin Takaya (2 bin Türk Lira) bir Tik ağacı satın aldım. Evimde temizledim ve daha sonra kuruttum. Sonra ortadan ayırarak içine çelik boru yerleştirdim ve kalem hale getirdim. Sonra boyayarak üzerine yazılarını yazdım. Bu benim 7’nci denemedir. Daha önce 6 kez daha denedim, ama başaramadım. Bu kez başardım ve şimdi rekor kitabına girmesini bekliyorum" diye konuştu. (İHA)