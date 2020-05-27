Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga adli kontrol ile serbest bırakıldı

Cumhuriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga konutunu terk etmemek şartı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukatı duyurmuştu

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, 7 yıl önce attığı tweetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

"Silmek seni kurtarmayacak"

Avukat Mustafa Doğan İnal da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, “Tweetleri paylaşmak istemezdim ama bilinsin diye paylaşıyorum. Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak. Sonra bir muhalif daha yargılanıyor, düşünce özgürlüğü diye ağlamak yok. Hukuk önünde hesabını vereceksin. Son olarak kem söz sahibine aittir..." demişti.

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