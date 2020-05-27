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Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga adli kontrol ile serbest bırakıldı

27 Mayıs 2020 19:02

2013 yılında Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi Dila Koyurga adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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