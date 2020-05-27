CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltına alındı.

Dila Koyurga'ya ait olduğu iddiasıyla suç duyurusu konusu yapılan Twitter hesabından paylaşılan ve daha sonra silinen mesajlar galiz küfür ve hakaretler içeriyor.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP'li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne kendisi gitti. Gözaltı işlemi uygulanan Koyurga'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın avukatı, "Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak" demişti

Twitter'daki şahsi hesabından Koyurga hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, "Koyurga'nın 7 yıl önceki Tweet'lerini paylaşarak, "Tweetleri paylaşmak istemezdim ama bilinsin diye paylaşıyorum. Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak. Sonra bir muhalif daha yargılanıyor, düşünce özgürlüğü diye ağlamak yok. Hukuk önünde hesabını vereceksin. Son olarak kem söz sahibine aittir..." açıklamasında bulunmuştu.

Avukat İnal, "Bu iğrenç hakaretlerin sahibi CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na an itibariyle suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.