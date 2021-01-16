Erdoğan, muhalefete yüklendi: Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş güruha rağmen Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yalnızca medyayla teröristlerle, çetelerle değil 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettiklerini" söyleyerek, "Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Sadece yatırımlarda değil, diplomaside, demokraside, özgürlüklerde de sessiz bir devrime imza attık. Biz muhalefet gibi yalan ve iftirayla günü kurtarmaya çalışmıyoruz. Türkiye'nin krize, kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Ne yapıyorsak tüm Türkiye için yapıyoruz, 83 milyon insanımızın güvenliği, refahı için yapıyoruz" dedi.

Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, konuşmasında muhalefete yüklenirken, "Bugüne kadar birçok engelin üstesinden geldik. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar çeşitli saldırılara uğradık. Sadece medyaya, teröristlerle, çetelerle değil, 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi Marmaray'yı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'ni mahkemeye taşıdırlar, İstanbul Havalimanı'nın inşaatından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Salgınla mücadele elimiz ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için kurgu, külliyen yalan haberler uydurdular. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye'ye örnek göstererek Türkiye'nin salgınla mücadelesine gölge düşürmeye çalıştılar. Türkiye'yi yurtdışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine çelme takmaya kalktılar" diye konuştu.

"Bağımsız enerji güçlü Türkiye diyerek yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sektörü kurmaya çalışıyoruz" diyen Erdoğan, "Örnek olacak dev tesisi bugün açıyoruz. 510 megawatt gücündeki Soma-Kolin termik santrali yerli kömürün yüksek teknoloji ile buluştuğu güzel bir örnektir. Bu proje ile yıllık 4.7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. Dev termik santrali bunun ispatıdır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Toplam yatırım bedeli 1,37 milyar dolara ulaşan 4 enerji tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Termik ve jeotermal enerji alanındaki bu yatırımlar ülkemizin enerji arzına katkı sağlayacaklardır.

Göreve geldiğimizden bu yana doğalgaz dağıtımına yaptığımız yatırımları 27 milyar lirayı buldu. Bizden önce 5 büyük şehrimizde doğalgaz varken biz bunu 81 ilimize yaygınlaştırdık. 589 yerleşim yerine doğalgaz arzı sağladık. Bugün 54 milyon vatandaşımız doğalgaz konforundan yararlanıyor, doğalgazın ulaştığı toplam nüfusumuz ise yaklaşık 68 milyondur.

2020'de de doğalgaz yatırımlarımıza ara vermedik. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğalgaza kavuşturduk. 2021'de de doğalgaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

İmam Şafii Hazretleri'ne atfedilen veciz bir sözle, o büyük alim: Allah yolundaysan koş, koşmak zor geliyorsa hızlıca yürü, o da zor geliyorsa sadece yürü. O da olmuyorsa sürün, fakat asla geri dönme. Biz de yolda karşılaştığımız zorluklara aldırmadan 18 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle kucaklaştırmak için gece gündüz demeden ter döküyoruz.

Bugüne kadar birçok engelin üstesinden geldik. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar çeşitli saldırılara uğradık. Sadece medyaya, teröristlerle, çetelerle değil, 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi Marmaray'yı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'ni mahkemeye taşıdırlar, İstanbul Havalimanı'nın inşaatından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Salgınla mücadele elimiz ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için kurgu, külliyen yalan haberler uydurdular. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye'ye örnek göstererek Türkiye'nin salgınla mücadelesine gölge düşürmeye çalıştılar. Türkiye'yi yurtdışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine çelme takmaya kalktılar.

Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Sadece yatırımlarda değil, diplomaside, demokraside, özgürlüklerde de sessiz bir devrime imza attık. Biz muhalefet gibi yalan ve iftirayla günü kurtarmaya çalışmıyoruz. Türkiye'nin krize, kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Ne yapıyorsak tüm Türkiye için yapıyoruz, 83 milyon insanımızın güvenliği, refahı için yapıyoruz.

Salgın döneminde de asla rehavete kapılmadık. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji, çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik.

Bağımsız enerji, güçlü Türkiye diyerek yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz.

Karadeniz'deki 405 milyon metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşmaya başladık.

Bağımsız enerji güçlü Türkiye diyerek yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sektörü kurmaya çalışıyoruz.

Örnek olacak dev tesisi bugün açıyoruz.

510 megawatt gücündeki Soma-Kolin termik santrali yerli kömürün yüksek teknoloji ile buluştuğu güzel bir örnektir.

Bu proje ile yıllık 4.7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. Dev termik santrali bunun ispatıdır. Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tutarı 1.1 milyar doları bulan proje ile yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz.

Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin 4'te 3'ünü üretecek kapasiteye sahiptir. Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megawatta ulaştırdık.

2002'de sadece 18 megawatt olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megawatta ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir.

Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz.

Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63,5'i yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir yani temiz enerji.

Gayret gösteren özel sektörümüze şükranlarımızı sunuyorum.