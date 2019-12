-ERDOĞAN: ''73 MİLYONA EŞİT MESAFEDEYİZ'' ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bir bütün olarak kucakladıklarını, 81 ilin 81'ini bir ve beraber olarak gördüklerini belirterek, ''İnsanımızın etnik kökenine, inancına, diline, dinine, mezhebine, derisinin rengine bakmadan 73 milyonun tamamına eşit mesafede duruyoruz'' dedi. Erdoğan, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda AK Parti'ye katılımlar için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, partiye yeni katılanların, kendisini millete hizmet için adamış, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyan AK kadroda yerlerini aldıklarını söyledi. ''Hizmet mücadelemizde artık bizlerle kader ortaklığı yapıyorsunuz, kararınızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum'' diyen Erdoğan, katılanların şu andan itibaren kendi evlerinde, yuvalarında, hizmetten başka gayesi olmayan ak bir hareketin içinde olduklarına emin olmalarını istedi. Erdoğan, bu hizmet yolculuğuna çıkarken Türkiye'nin büyük bir aile olduğunu söylediklerini, ''Biz hepimiz kardeşiz, biz hepimiz biriz ve beraberiz'' dediklerini kaydetti. Güçlerini sadece kendilerine oy verenlerden, gönül verenlerden değil, 73 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinden alan kucaklayıcı bir kadro olduklarını ifade ettiklerini belirten Erdoğan, sekiz yıl boyunca bu vizyondan, bu idealden hiç sapmadıklarını söyledi. Erdoğan, ''Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklıyoruz. 81 ilin 81'ini bir ve beraber olarak görüyoruz. İnsanımızın etnik kökenine bakmadan, inancına bakmadan, diline, dinine, mezhebine, derisinin rengine bakmadan 73 milyonun tamamına eşit mesafede duruyoruz'' diye konuştu. Bunun için 81 vilayetin tamamında bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, 80 vilayetten milletvekili çıkaran tek partinin AK Parti olduğunu hatırlattı. Her seçimde milletin teveccühüne mazhar olduklarını ve milletin hayır dualarını aldıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Şunu özellikle altını çizerek söylüyorum: İstanbul'a ne kadar yakınsak, biliniz ki Van'a da o kadar yakınız. İzmir'le ne kadar ilgiliysek Diyarbakır'la da o kadar ilgiliyiz. Çankırı'nın gönül dünyamıza mesafesi Antalya'nınkinden uzak değil. Biz 'Mevlana' diyoruz. Biz 'Yunus' diyoruz. Biz 'Hacı Bektaş' diyoruz. Biz 'Karacaoğlan' diyoruz. Biz 'Pir Sultan' diyoruz. Her gittiğimiz yerde samimiyet diliyle konuşuyoruz, Yunus diliyle konuşuyoruz. 'Yaradılanı yaradandan ötürü severiz' diyoruz.'' -''EYVALLAH DEMİYORUZ''''- Türkiye'de hukuku yüceltirken, bölgede, dünyada da adaleti savunduklarını dile getiren Erdoğan, ''Demokrasinin standartlarını yükseltirken, tüm dünyada gür bir sesle, 'barış' diyoruz, 'kardeşlik' diyoruz. Biz koltuk sevdasında değiliz, biz makam sevdasında değiliz, ikbal sevdasında değiliz. Bizim sevdamız hizmet, bizim sevdamız millet. İşte onun için 'Yeter ki Türkiye kazansın' diyoruz'' diye konuştu. Türkiye'nin huzuru, refahı ve kardeşliği için bu yola bedenlerini, canlarını koyduklarını belirten Erdoğan, ''Şimdi bu yola canını, bedenini koyanların sayısının arttığını görünce huzurumuz, mutluluğumuz daha fazlasıyla arttı. Sekiz yıldır milletin emanetini onurla, gururla, şerefle taşıyor, millet iradesine uzanan ellere asla ve asla 'eyvallah' demiyoruz'' dedi. Kararlarından dolayı partiye katılanları kutlayan Erdoğan, 12 Eylülün, iki bayram olmasını temenni etti.