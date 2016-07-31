T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan: 7 Ağustos'ta Yenikapı'da tüm siyasi parti liderleriyle bir arada olalım

"Kuvvet komutanlarımız da gelsin. Millet orada bir arada olsun"

31 Temmuz 2016 14:06

15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece halka meydanlara çıkma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son miting için 7 Ağustos'ta Yenikapı'yı işaret etti. Erdoğan, "Orada bütün Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesi, mehterimiz ve bu sürece katkıda bulunan sanatçılarımız, sporcularımızla bir arada olalım. Millet orada bir arada olsun. Tüm siyasi partilerimizin bütün lider kadrolarını da davet edelim" dedi.

A Haber - Atv ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu akşam Sayın Başbakan ile de görüşecektim, şöyle bir teklifim var, 'Biz bu demokrasi nöbetini önümüzdeki hafta pazar günü (7 Ağustos) Yenikapı'da farklı bir şekilde ele alalım' diyorum. Taçlandıralım, orada yapalım. Orada bütün Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesi, mehterimiz ve bu sürece katkıda bulunan sanatçılarımız, sporcularımızla bir arada olalım. Millet orada bir arada olsun. Tüm siyasi partilerimizin bütün lider kadrolarını da davet edelim, onlarla orada bir arada olalım ve böylece oradan tüm Türkiye'ye mesajımızı hep birlikte verelim. Normalleşme sürecinin hızlanması da ülkemiz için çok çok önemli." 

ETİKETLER

erdoğanyenikapıdarbemiting

İlgili Haberler

Darbecilerin komutanlara baskın yaptığı o düğünde neler yaşandı?

Hava Kuvvetleri Komutanı ve birçok general Moda'daki düğünde rehine alınmıştı

Darbeci yaverlerin 'abi'si: Allah rızası için Genelkurmay Başkanı'nı dinledik

"Cemaatte her ‘abi’nin mutlaka bir ‘abi’si vardır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24