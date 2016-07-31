Erdoğan: 7 Ağustos'ta Yenikapı'da tüm siyasi parti liderleriyle bir arada olalım

15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece halka meydanlara çıkma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son miting için 7 Ağustos'ta Yenikapı'yı işaret etti. Erdoğan, "Orada bütün Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesi, mehterimiz ve bu sürece katkıda bulunan sanatçılarımız, sporcularımızla bir arada olalım. Millet orada bir arada olsun. Tüm siyasi partilerimizin bütün lider kadrolarını da davet edelim" dedi.

A Haber - Atv ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu akşam Sayın Başbakan ile de görüşecektim, şöyle bir teklifim var, 'Biz bu demokrasi nöbetini önümüzdeki hafta pazar günü (7 Ağustos) Yenikapı'da farklı bir şekilde ele alalım' diyorum. Taçlandıralım, orada yapalım. Orada bütün Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesi, mehterimiz ve bu sürece katkıda bulunan sanatçılarımız, sporcularımızla bir arada olalım. Millet orada bir arada olsun. Tüm siyasi partilerimizin bütün lider kadrolarını da davet edelim, onlarla orada bir arada olalım ve böylece oradan tüm Türkiye'ye mesajımızı hep birlikte verelim. Normalleşme sürecinin hızlanması da ülkemiz için çok çok önemli."