-ERDOĞAN: 35. MADDE ÇOK MUĞLAK ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin çok muğlak bir ifade olduğunu belirterek, yeni Anayasa ile bunun netleşeceğini söyledi. Erdoğan, Kanaltürk ve Bugün Televizyonunda canlı yayınlanan ''Merkez Siyaset'' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 367 krizi ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili 'Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde tüm detayları bildiğini ifade etti. Neler oldu? Siz biliyor muydunuz'' sorusu üzerine, o süreci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile beraber yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Ben de birçok şeyi biliyordum. Fakat bunları konuşmanın bize artık çok şey kazandıracağına da inanmıyorum. Bulunduğum makam sebebiyle. Fakat bir şeyi çok açık net ortaya koymam lazım. O zamanın küçük muhalifleri, bizlere verdikleri sözlerin arkasında duramadılar. Onlar zaten verdikleri sözün arkasında durabilseydiler, o zaman özellikle onları arayanlar, parantezi gizli açıyorum, 'onları arayanlar' diyorum, onları arayanların tesiri altında kalmaz, 'biz sivil siyasetiz, ama biz şu anda Parlamento'da bu işi çözebilecek durumdayız' der ve gelirlerdi'' -''BELKİ BAŞKALARI DA VARDIR''- Erdoğan, ''Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve İlker Başbuğ'un bu sürece müdahil olduğu yönünde iddialar var'' denilmesi üzerine, ''Belki başkaları da vardır. Ama şimdi ben 'şu dinledi bu dinledi' diyemem ki. Bunu artık karşılıklı muhatapları kimlerse onlardan öğrenmek lazım. Aksi takdirde ben burada yalancı şahitlik yapmış olurum. Bunu da sevmem'' dedi. -''35. MADDE ÇOK MUĞLAK''- ''Kenan Evren, 'Niçin darbe yaptınız' sorusuna, İç Tüzüğün 35. maddesini gerekçe göstermiş. Yeni Anayasa projesi içine böyle bir maddeyi kaldırmayı da koyar mısınız?'' sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, 26 maddelik Anayasa değişikliği paketini hazırladıklarında, onlarca köşe yazarının kendileriyle ''dalga geçtiğini'' belirtti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu 35. madde aslında bana göre çok muğlak bir madde. Ama yeni Anayasa ile bu kesinlikle netleşecektir. Fakat şu anda da artık kurumlar anayasal tanım içeresinde kendilerine hangi görev veriliyorsa o görevin idraki içerisine girmiştir. Artık Türkiye bu noktada silahlı kuvvetleriyle olsun diğer yargısıyla olsun çok daha farlı bir noktaya gelmiş ve tanımlanan görevlerini ifa etmenin idraki içindedir. Onun için de Türkiye'de artık bir suhulet söz konusudur'' diye konuştu. -''BU BİR ZİNCİR''- ''Sizin iktidara geldiğinizden bu yana sürekli Sarıkız, Ayışığı gibi darbe planları gördük, yeni belgeler ortaya çıkıyor. Dava süreçleri var. Dün de yeni komutanlar tutuklandı. Acaba başka bir sorun mu var? Çünkü bir yerde bir sıkıntı var. Sivil hükümete karşı birtakım sürekli eylem planları var'' denilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu bir zincir. Bakıyorsunuz gerek ifadeler, aramalar esnasında birçok şeyler ortaya çıkıyor. Belki de ifade vermeye gelenler ummadıkları sorularla muhatap olunca, oralarda bazı adeta sinir uçlarına dokunuyor olabilirler ve bu sayede de bazı gizli kalan yerler ortaya çıkmış olabilir. Bunları biz bilemeyiz. Bu yeni yeni halkaları ortaya çıkarıyor. Daha neler neler gelir, neler biter bunu biz bilemeyiz. Ortada bir gerçek var ki çok sıkıntılı, ciddi bir süreç yaşanmış. Benim tek temennim, bir an önce bunların sonuçlandırılması ve Türkiye'nin gündeminden bir an önce düşmesi en büyük arzumuzdur. Biz enerjimizi artık bu tür olaylarla harcamak istemiyoruz.'' Başbakan Erdoğan, ''İrticayla Mücadele eylem Planı davasında, Ergenekon sanığı İlhan Cihaner'in muhtelif kılıflarla sizi, AK Partili yöneticileri dinlediği iddia edildi. Yani işin siyasete kayan tarafı oluştu. Cihaner ile Parlamentoda karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Böyle bir durumu nasıl yorumluyorsunuz?'' sorusuna, ''Benim avukatlarım, danışmanlarım önüme bu kadar detay şeyler getirmiş değil. Fakat o kişinin Parlamento'ya girip girmemesi beni ilgilendirmiyor. Çünkü bunlar demokratik bir sürecin içinde çıkıp oraya gelmiyorlar. Erzincan'da olanlar tamamen ortadadır. Şu andaki süreçle ilgili olarak güzel bir kılıf ortaya konmuştur. Bu kılıfla böyle bir sürecin içindeler.'' -''İNTİBAK YASASINI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ''- ''İntibak yasası projeleriniz arasında var mı?'' sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, intibak yasası konusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Seçimden sonra yeni kabinede bu işi hızlandırıp intibak yasasını çıkaracaklarını belirten Erdoğan, bu işin maliyetinin küçük bir rakam olmadığını, üzerinde çalışmalar yapıldıktan sonra mali noktada getireceği külfetin hesaplanacağını söyledi. Muhalefet partilerinin ''intibak yasasını çıkartacağım'' dediğini hatırlatan Erdoğan, ''Sorun, bunun getireceği maliyet nedir bunu bilmez. Biz sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz. Onu bildiğimiz için onun üzerinde çalışmaları yapıp, ondan sonra adım atacağız'' dedi. -SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR- Sözleşmeli çalışanlarla ilgili bir soru üzerine de Erdoğan şöyle konuştu: ''Bu 4/B kadrosunda olanlarla ilgili ki bunun içinde öğretmenler ağırlıktadır. İkinci sırada özellikle sağlık personeli var. Bunun dışında mühendisler... 4/B'li olanlar yaklaşık 205 bin küsur. Şu anda onlarla ilgili kanun hükmündeki kararnameyi çıkardık ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Onların işi hallolmuştur, bitmiştir. Onlar şu anda belli prosedür içerisinde, bağlı oldukları idarede, durumlarına göre onların tayinleri de vesaireleri de her şeyleri de yapılacaktır. Onların tayinleriyle ilgili sorunları da çözülecektir'' Öğretmen atamalarındaki durumun sorulması üzerine ise Erdoğan, öğretmen atamalarında 30 bin atamanın tamamlandığını, 1 Eylül itibariyle toplam 40 bin öğretmenin göreve başlamasının kararlaştırıldığını kaydetti. Erdoğan, ''Bundan sonra sözleşmeli öğretmen alımını kaldırıyoruz. Sözleşmeli değil, öğretmenleri bundan böyle kadrolu olarak alacağız'' dedi.