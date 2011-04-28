-erdoğan: "KURULACAK ŞEHRİ AÇIKLAYACAĞIM" İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un batısında, Kanal İstanbul'un Marmara'ya açıldığı yerde kurulacak şehri, önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağını belirterek, ''Bu şehir, yeni bir çekim alanı değil, aslında bu şehirle yoğunlaşmanın olduğu yerlere yeni bir teklif sunacağız'' dedi. Erdoğan, Feshane Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Kastamonulular Gecesi''nde yaptığı konuşmada, bugün İstanbul için olduğu kadar Türkiye için de tarihi önem arz eden bir projeyi açıkladığını hatırlatarak, alternatif güzergahlar içinde belirleyecekleri bir hat üzerinden Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir kanal inşa edeceklerini anımsattı. Boğazı tanker trafiğinden kurtararak, adeta bir yaşam merkezine dönüştüreceklerini belirten Erdoğan, ''İstanbul'un batısında, Kanal İstanbul'un Marmara'ya açıldığı yerde kurulacak şehri, önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım. Bu şehir, yeni bir çekim alanı değil, aslında bu şehirle yoğunlaşmanın olduğu yerlere yeni bir teklif sunacağız'' dedi. Bu projeye de bir belediyeci gözüyle yaklaştığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İstanbulumuzun bir çok yeri İstanbul'a artık yakışmıyor. Buralarda kaçak binalar, çirkin binalar var. Biz vatandaşlarımıza teklif götüreceğiz valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız vasıtasıyla. Diyeceğiz ki; 'Kardeşim, bak burası herhangi bir depremde gidebilir. Biz burada herhangi bir sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. Evleriniz hazır, size gelin şuralardan ev verelim'. Anadolu yakasında oturanlara Anadolu yakasında, Avrupa yakasında oturanlara Avrupa yakasında... Eğer arazi kendisininse arazi dahil her şeyi yapacağız. Bu noktada ölçeceğiz, biçeceğiz, neyse bedeli onun karşılığında orada kendilerine yer vereceğiz. Ama 'Yok, ben burada oturmak istiyorum' diyenlere bir teklif daha götürüyoruz; 'Biz buraları yıkacağız, yıkmaya mecburuz, o zaman burada yapacağımız konutlardan size konut verelim ki bizim artık gözümüz arkada kalmasın. Bu süre içinde de nerede oturacaksan git otur, kiranı da biz vereceğiz'. 'Yok, ben bunu da istemiyorum'. 'O zaman kusura bakma, kamulaştıracağız, paranı vereceğiz'. Daha ne yapalım.'' İstanbul'un fay hattında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, ''Allah göstermesin yarın bir deprem oldu. Yıkıldığı zaman 'Hükümet ne yaptı, belediye ne yaptı? Bunlar gelip bakmadılar. Şu kadar can gitti' derler mi? Derler. Biz bunları yaşamak istemiyoruz. Hele hele dünyanın en güzel şehirlerinden birisi, İstanbul bunu yaşamasın istiyoruz'' dedi. Kendisinin bir İstanbul aşığı olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Aslen Rizeliyim ama burada doğdum, burada büyüdüm, Kasımpaşa'da doğdum, Kasımpaşa'da büyüdüm. Bunları yaşamayalım istiyorum. İstanbul'un neresinde ne var, bunu biliyorum. Ama diyorum ki hep beraber İstanbulumuzu bu kentsel değişim ve dönüşüm kapsamında çözelim istiyorum. Hedefimiz, bu iki yakada toplamda 2.5-3 milyonluk iki yeni şehir. Bunlar da bu dediğim yerlerdeki sıkıntıları aşmamız için gayet güzel bir uygulama olacak ve bu uygulamayla da birlikte yeni yapılanmayı, gayet güzel bir planlamayla projelendireceğiz'' şeklinde konuştu.