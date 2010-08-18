-ERDOĞAN: "HUKUKTA KAST SİSTEMİNE SON VERİYORUZ" İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi daha güçlü bir hukuk sistemine kavuşturacaklarını belirterek, ''Anayasayı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısını değiştiriyor, hukukta artık kast sistemine, kapalı devre sistemine son veriyoruz'' dedi. Partisinin Kocaeli'de düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Anayasa içinde niye ceviz yok, niye fındık yok, niye çay yok?' anlayışıyla yaklaştığını kaydederek, ''muhalefet liderinin istikametini şaşırdığını'' söyledi. ''Biz Anayasa değişikliği yapıyoruz, yemek kitabı hazırlamıyoruz'' diyen Erdoğan, Anayasa değişikliğinin 30 yıldır ihmal edilen sendikal hakları getirdiğini, Anayasa değişikliğine karşı çıkanların pek çoğu gibi muhalefetin de derdinin ''üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek'' olduğunu kaydetti. Erdoğan, kendilerine zarar vermek adına, işçilerin 30 yıllık mücadelesine, emekçilerin yıllarca ihmal edilen mücadelesine yardımcı olacak Anayasa değişikliğine karşı çıkıldığını vurgulayarak, verilecek ''Evet'' oyunun sendikal hakların gelişmesini sağlayacağını kaydetti. Sanayi şehri Kocaeli'de ''Evet'' oylarında bir patlama olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, çocuk istismarının önüne geçeceklerini, kadın haklarında çok ciddi bir değişim getirdiklerini, kadın haklarının anayasal koruma altına alındığını, yaşlı, özürlü, dul, yetim, şehit yakını ve gazilere güçlü haklar sağladıklarını, bunun için 12 Eylül'deki oylamada 'Evet' denilmesi gerektiğini ifade etti. -''TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ BİR HUKUK SİSTEMİNE KAVUŞTURUYORUZ''- Türkiye'deki hukuk sistemini de değiştireceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türkiye'yi daha güçlü bir hukuk sistemine kavuşturuyoruz. Anayasayı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısını değiştiriyor, hukukta artık kast sistemine, kapalı devre sistemine son veriyoruz. Çok enteresan, şu anda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu çalışmalara ara veriyor. Yine ideolojik yaklaşımlar devreye giriyor. Bir anda bakıyorsunuz bir mahkemenin tamamını neredeyse lağvetmiş. Bununla bir yere varamazsınız. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna biz atama yapmıyoruz. Kim yapıyor biliyor musunuz? Kocaeli'den tutun da ta Karadeniz'e kadar, Van'a kadar buradaki hakim ve savcılarımız oy kullanacak. Oy kullanırken değerli kardeşlerim, 10 tane adayı onlar tespit ediyor. Meclisle ve bizimle hiç alakası yok. Ya bunlar savcı ve hakim arkadaşlarına bile inanmıyor ve güvenmiyorlar. Çünkü tezgahı kurmuşlar. Şimdi tezgah bozuldu.'' ''Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçme'' çağrısı yapan Erdoğan, öğrencilerle ilgili olarak birçok hizmete imza attıklarını, son 7,5 yılda 150 bin dersliği bitirdiklerini, sadece Kocaeli'de 5207 dersliği tamamladıklarını kaydetti. Erdoğan, Kocaeli Üniversitesinde 2 fakülte, 6 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, Kocaeli Konservatuvarı ve Teknopark'ın hizmete girdiğini ifade ederek, kitapların ücretsiz dağıtıldığını, fakir fukara erkek öğrencilerin ilköğretimde 20 TL, kız öğrencilerin 25 TL aldığını belirtti. Ortaöğretimde erkek öğrenciye 35 TL, kız öğrenciye 45 TL verdiklerini anlatan Erdoğan, göreve geldiklerinde üniversite öğrencilerinin 45 TL aldıklarını, kendilerinin 200 TL verdiklerini, Kocaeli'de öğrenciler için 3 bin 748 yatak kapasitesi ilave ettiklerini söyledi. Sağlıkla ilgili yatırımlara da değinen Erdoğan, bu alanda Kocaeli'ye 377 trilyon yatırım yaptıklarını, sosyal devlet anlayışını benimsediklerini ve bunun gereğini yerine getirdiklerini, fakir-zengin ayrımını ortadan kaldırdıklarını kaydetti. -''YAPACAĞIMIZ DAHA ÇOK İŞ VAR''- Erdoğan, yapacakları daha çok iş olduğuna inandıklarını, hedeflerinin önce insan, sonra devlet olduğunu belirterek, ''Belediye başkanı iken öğrencilere burs veremeye başladım. CHP onu da Anayasa Mahkemesine verdi ve onu da iptal ettirdi. Şimdi belediyeler öğrencilere burs veremiyor. Gereken dersi bunlara siz vereceksiniz. Hem 12 Eylül'de, hem de 2011 seçimlerinde'' diye konuştu. Kocaeli'de 2010'da aile hekimliğine geçeceklerini, artık herkesin aile doktoru olacağını belirten Erdoğan, TOKİ aracılığıyla Kocaeli'de 13 bin konut inşaatı başlattıklarını, şu ana kadar 7 bin konutu sahiplerine teslim ettiklerini kaydetti. Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde Kocaeli'ne 151 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, iktidarları döneminde 7.5 yılda 79 kilometre yol yaptıklarını, 2012 yılının sonunda hızlı trenin de Kocaeli'den geçeceğini söyledi. Bir zamanlar Ziraat Bankası'nın çiftçiye yüzde 59'la kredi verdiğini, kendilerinin ise bu rakamı yüzde 13'e çektiğini anlatan Erdoğan, çiftçiye verdikleri kredi miktarını da artırdıklarını kaydetti.