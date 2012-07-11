Erdoğan: '3. yargı paketinde tutuklu vekiller için düzenleme yok, karar mahkemenin'

Üçüncü yargı paketinin yürürlüğe girmesinin ardından tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmelerine yönelik tartışmalar sürerken Başbakan Tayyip Erdoğan, bu konuda gerekli kararı mahkemelerin vereceğini söyledi ve yargı paketinde buna ilişkin özel düzenleme yapılmadığını belirtti.

Üçüncü yargı paketinde bulunan ve adli kontrolde üç yıllık üst sınırı kaldıran değişikliğin yürürlüğe girmesiyle tutuklu milletvekillerinin mahkemelerce tahliye edilebileceği yönünde açıklamalar yapıldı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, mahkemelerin sözkonusu değişikliği tutuklu vekiller bakımından da uygulamaya koyabileceğini belirterek, yargının, yasamanın verdiği bu mesajı iyi anladığını ümit ettiğini söylemişti.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, tutuklu milletvekilleri konusunun tamamen yargının alanı olduğuna işaret ederek, "O konuda takdir yargınındır ve gerekli kararı verecek olanlar da mahkemelerdir" dedi.

Erdoğan, milletvekillerinin tahliye olması durumunda Meclis'in olağanüstü toplanmasına yönelik açıklamada bulunan muhalefete ise, "Biz ne CHP'nin, ne MHP'nin, ne BDP'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili parlamento çağrısına asla bugüne kadar 'evet' demedik, yine 'evet' demeyeceğiz. Çünkü biz demokrasiyi bu şekilde sulandırma gayreti içinde olanlarla aynı istikamette yürüyemeyiz" karşılığını verdi.

CHP mahkemelerin tahliye kararı vermesi durumunda milletvekillerinin yemin edebilmesi için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağını açıklamış; MHP ve BDP'den destek gelmişti.

Meclis'in olağanüstü toplanabilmesi için 110 milletvekilinin imzası gerekiyor. Olağanüstü toplantının başlayabilmesi için ise yapılacak yoklamada en az 184 milletvekilinin Genel Kurul’da hazır bulunması gerekiyor; aksi durumda toplanma çağrısı düşüyor. Meclis'te AKP 326, CHP 135, MHP 51, BDP 29, Katılımcı Demokrasi Partisi 1 sandalyeye sahip; bağımsız milletvekili sayısı ise 7.

Erdoğan, tutukluların milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin olarak da muhalefeti eleştirdi ve şunları söyledi:

"Bir kısım davaları sulandırma, itibarsız hale getirme ve tutukluları aday gösterme olayı aslında muhalefetin ülkenin gündemine taşıdığı bir sorundur. Bile bile tutuklu şahıslar aday gösterilerek milletvekilliği, cezaevlerinden adam kaçırma, davaları boşa çıkarma girişimine dönüştürülmek istenmiştir... Adam mı bulamadınız milletvekili yapmak için, cezaevlerinin içine mi kaldı işiniz?"

CHP milletvekilleri Profesör Mehmet Haberal ve gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın tutukluluğu devam ediyor. KCK davasında yargılanan BDP destekli beş milletvekili ile Balyoz Davası'nın tutuklu sanığıyken MHP'den milletvekili seçilen Engin Alan da tutuklu bulunuyor. KCK davasında tutuklu BDP Şanlıurfa milletvekili İbrahim Ayhan ile BDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın tahliye talepleri mahkemelerce reddedildi.

Atılan adımların hiçbir kimseye ya da davaya değil, tüm tutuklu ve hükümlülere yönelik olduğunu kaydeden Erdoğan, terör ve darbeci anlayışla mücadeleyi aksatacak düzenlemeye gidilmediğini de belirtti.