Başbakan'a göre TOKİ'nin kusuru yok, KPSS de son derece başarılı

Samsun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili TOKİ'ye yapılan eleştirileri yanıtlayan Başbakan Erdoğan, "TOKİ sayesinde 415 bin aile ucuz, sağlam bir çatıya kavuştu. Bugüne kadar hayal edemediniz ey CHP. TOKİ bu tür salvolarla yıkılacak bir kurum değil" dedi. CHP liderine yüklenen Erdoğan, "KPSS son derece temiz, Twitter Kılıçdaroğlu" dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan, yaptığı tatil sonrasında partisinin il başkanları toplantısında bir konuşma yaptı.

Samsun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Afette 1508 yapı etkilendi. Üç bakanımız derhal bölgeye intikal etti, çalışmaları yürüttü. Samsun olayından hemen sonra Rusya'da bir olay patlak verdi. 172 kişi öldü. Afetin boyutu orada da çok büyük. ABD'de, Japonya'da oldu. Ülkemizde de zaman zaman afetlerde can kayıpları oluyor. Türkiye'de bir çarpık kentleşme sorunu var. Biz halkımızın da desteğini bekliyoruz. Ne kadar önlem alırsanız alın 1000 yılın en büyük afeti olabiliyor. Afetler karşısında can ve mal kaybını sıfıra indirmek mümkün değil. Depremle iç içe yaşayan Japonya'da kayıplar yaşanıyor. Samsun'da hayatını kaybedenlerle ilgili gerekli her türlü soruşturma ve inceleme yapılıyor. Gereken hiç tereddütsüz yapılacak. Samsun'da yaşanan acı hadiseyi siyasi bir ranta dönüştürmeye çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Siyasi partilerden tutun medyasına kadar hepsi eleştiri yapabilirler ama bunun bir karalama kampanyası olarak yürütülmesi fırsatçılıktır. Haksız karalama kampanyası şeklinde yapılan eleştiri hiç katkı sağlamaz.



TOKİ bu salvolarla yıkılmaz



Samsun'da yaşanan taşkınla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı rapor hazırladı. Gece 12'de yağış başlıyor sabah 5'e kadar sürüyor. Son yağışta debi saniyede 710 metreküpe ulaşıyor. Dere yatağına konut inşa etmek gibi TOKİ'yle alakalı bir durum söz konusu değil. Tamamının gerekli zemin etüdleri yapılmış, dereyle ilgili ıslah çalışmaları yapılmış. 500 yılda bir görülecek bir sel geliyor maalesef bodrum katlarında vatandaşlara ağır faturayı ödettiriyor. Olayın üzeri kapatılamaz. Bodrum katların imarı konusunu da değerlendireceğiz, gerekli önlemleri alacağız. Gazetelerde mimar ve mühendisler konuşuyor. TOKİ'ye bir yazı gelmedi, niye bu yalan. Hayatını kaybetmiş insanlar üzerinden rant devşirme gayretine kimse girmesin. TOKİ bu ülkenin en başarılı kurumlarından biri. TOKİ sayesinde 415 bin aile ucuz, sağlam bir çatıya kavuştu. Size ne oluyor ya? Bugüne kadar hayal edemediniz ey CHP. TOKİ bu tür salvolarla yıkılacak bir kurum değil. Birkaç olumsuz örnekten yola çıkarak bu kadar başarılı bir kurumun hedef yapılması insafsızlıktır. Çıkıyor TOKi öğrencilere yurt yapsın diyor. TOKİ'ye bu yetkiyi zaten Meclis verdi. Haberi yok."

Erdoğan konuşmasında Türk jetinin düşürülmesi sonrasında yaşanan gelişmelere de değindi. Erdoğan şunları kaydetti: "Akdeniz'de uçakla irtibatın kesildiği andan itibaren Genelkurmay gerekli incelemeleri yaptı. Sonuçlar son derece şeffaf ortaya kondu. Uçağımız uluslararası hava sahasında Suriye'den 13 mil uzakta isabet aldı. Bunun sonucunda Suriye karasularına sapma yaparak 8.5 mile düştü. Hiçbir uyarı yapılmadı. Bu parçalar çıktıktan sonra füze mi, uçaksavar mı ortaya çıkacak. Her ülkenin hava sahası ihlal edilirken, silahsız uçağımıza saldırıldı. 5 kez Suriye helikopterleri hava sahasını ihlal etti, uyarımızı yaptık hava sahası terk edildi. Hava sahası ihlal edildi anında vur, bu olağan bir şey değil. Uçağımıza hiçbir uyarı yapılmadan tamamen düşmanca saldırı düzenlendi. Bu gerçek ortaya kondu. Siyasi partilerin genel başkanlarını davet ettik. Haritalar üzerinde sunumlar yapıldı. Kılıçdaroğlu sadece pilotların şehit olup olmadığını sordu. Bir-iki ufak soruları oldu. Bakıyorsunuz, bizden ayrıldıktan sonra Kılıçdaroğlu kamuoyuyla paylaşılan şeyleri bizimle konuştular dediler. Biz seni oraya niye çağırdık? Kamuyla paylaşılmayan soruyu sorarsın, alamazsan cevabını alamadık dersin.



Genelkurmay'a değil, ABD'li gazeteye itibar ediyorlar



Türkiye'ye karşı tavrı net olan ABD gazetesi uçağın Suriye karasularında vurulduğunu iddia etti. Kayseri'den o gazeteye çağrı yaptım, mertsen açıkla dedim. Açıklayamazsan namertsin dedim. Ülkemizden de onun izinde yürüyenler var. Böyle bir ismi veremiyorlar. Başbakan'a yakın çevreden aldığımız bilgilere göre... Niye ismini vermiyorsun? Karakter meselesi, dürüst değiller. İstisnaları katmıyorum. Bu gazete bunu her zaman yaptı, yapıyor. Önemli olan Türkiye'den belli kuruluşların, CHP'nin ABD gazetesinin borazanlığını yapıyor olmalarıdır. Genelkurmay'a değil, ABD'nin uydurma haber yayınlayan gazetesine itibar ediyorlar. Türkiye'de Suriye'nin devlet güdümlü gazeteleri kadar Suriye rejimini savunan gazete ve yazarlar vardır. Suriye'yi savunan politikacılar ve partiler var. Esad, uçakla ilgili konuşmuyor. Kılıçdaroğlu, Esad adına yeterince konuşuyor. CHP Genel Başkanı düşürülen uçakla ilgili milli bir duruş sergilemedi. Siz bu senaryoda neden piyonsunuz? Biz çizilen ve uygulanmak istenen bu senaryonun farkındayız. Türkiye üzerinde operasyon gerçekleştirilmesine izin vermeyiz. CHP Genel Başkanı'nın uçağımızla ilgili tavrı şehit olan pilotların hatırasını inciten bir tavırdır.



KPSS sorunsuz, temiz



16 AB Bakanı Türkiye hakkında bir ifade kullanıyor. 'İlham verici bir örnek' diyorlar. Bundan CHP rahatsız oluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı bunlara mektup yazıyor. Mealen 'Türkiye'yi övmeyin, örnek bir ülke değil' diyor. Bu zat geçmişte de Dışişleri Bakanlığı yapmış bir zat. Bu nasıl bir zihniyettir. İşte CHP budur. ÖSYM tarafından KPSS yapıldı. Sınavın ardından bir sitede sahte soru kitapçığı yayınlandı. Terör örgütü bunu yapıyor, buna CHP sahip çıkıyor. Geçen sene olmayan bir maille bakanıma yüklendi. Twitter Kılıçdaroğlu. KPSS sorunsuz temiz bir şekilde gerçekleştirildi. "



Adam mı bulamadız?



Tutuklu vekillerin durumuyla ilgili kararı yargının vereceğini belirten Erdoğan, "Bir kısım davaları sulandırma ve tutukluları aday gösterme olayı muhalefetin ülke gündemine taşıdığı bir sorun. Adam mı bulamadınız vekil yapmak için? Cezaevlerinin içine mi kaldı işiniz? Her şey ortaya daha güzel çıkıyor. 3. yargı paketinde buna özel düzenleme yapılmadı. Biz tutuklu vekillerle ilgili parlamento çağrısına evet demeyeceğiz. Atılan adımlar tüm tutuklu ve hükümlülere yöneliktir" diye konuştu.