Erdoğan 28 Şubat sunumunu izlerken ağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği tarafından düzenlenen, "28 Şubat'lar Bin Yıl Sürmez" programında 28 Şubat'la ilgili yapılan sunumu izlerken gözyaşlarını saklayamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şunlar: "18 yıl önce Türkiye bir demokrasi faciası yaşanmıştır 1980 darbesini yapanlar neyi murad ediyorlarsa 28 Şubat'çılar da onları istiyordu İsimler farklı olabilir, söylemler farklıydı ama amaç hep aynıydı 2001 yılında arkadaşlarımla kurduğum siyasi parti de iktidara gelerek milletin gönlündeki yerini aldı Darbecilere milletim ülke emanet etmedi Bu süreçte çok büyük acılar yaşandı Rahmetli Menderes hala yarayan kanadır Ama onun idam kararını verenleri kimse hatırlamıyor Fidan gibi delikanlıların acısı içimizde tazedir Okullarda cadı avına çıkıldı Camilerde bile cadı avına çıkıldı Darbe hükümetini sevinç çığlıklarıyla karşılayanlar oldu.

'Bedelini bir baba olarak ödedim'

Artık 1 milyonu aşkın imam hatipli öğrencimiz var Açın önünü ya bu bir yarış Fen lisesi mi istiyor, matematik mi, meslek mi istiyor açın önünü… Artık bu kilitler kırıldı, yıllar açıldı Kapatılmak istenen Kur'an kursları daha da gelişmiş şekilde faaliyetlerini sürdürüyor Listelerle ticari faaliyetleri durdurmaya çalışılan firmalar yollarına devam ediyor Yarasa diye hakaret ettikleri insanlar milletin umudu milletin önderi oldular Ama çekilenler ömür boyu unutulmayacak Annelerinin gözyaşları unutulmayacak.



Önleri katsayı duvarları örülerek mühendis, kaymakam, öğretmen olmaları engellenenlerin ahı, bunun sebebi olanlarını hiçbir zaman rahat bırakmayacak Bunun bedelini çeken bilir. Bunun bedelini ben de bir baba olarak ödedim 3 tane yavrum aynı şekilde katsayı engeliyle ülkemde okuyamadı Ama ne oldu bunlar yavrularımızı ev sahibi yaptılar, yani ilim sahibi yaptılar '

'28 Şubat 100 yıl sürecek diyorlardı'

Bu millet milli şef dönemini nasıl kabus gibi hatırlıyorsa, 1960 darbesini yapanları lanetle anıyorsa ,1980 darbesini yapanları 35 yıl sonra ifadeye çekiyor… Paralel devlet yapılanması 28 Şubat darbecilerinin yapmak istediğini hizmet kılıfıyla, cemaat görüntüsü altında yapmak isteyen bir yapının adıdır Ondan 17-25 Aralık hadisesine darbe teşebbüsü diyoruz Milletim 1999’da cezaevinden çıktığımda nasıl bağrına bastıysa, partimi iktidara getirmiştir, cumhurbaşkanlığı makamına getirmiştir Milletim bizi sahipsiz bırakmadı 28 Şubat’ı yaptıktan sonra kendilerini öyle güçlü görüyorlardı ki 28 Şubat 100 yıl sürecek diyorlardı Bunlar keramet sahibiydiler.. Kerametlerini gördük, yalancının mumu yatsıya kadar yandı Şahsımın siyasi hayatımı bitirdiklerine öyle emindiler ki….

'Savcı davayı açtığında yüzünde tebessüm vardı'

Çok iyi tanıdığınız bir savcı benimle ilgili 146. Maddeden davayı açtığında ben şok oldum 3 saat ifade, sonra nöbetçi hakimin karşısına çıktım. Yüzünde tebessüm vardı. O biraz İdamın isteniyor deyince, orada şaşırdım, neydi bu falan dedim İstenen şeyin pek de uyumlu olmadığını gördüm Belediye başkanı olarak yaptıklarımı anlattım, ardından hamdolsun takipsizlik kararı geldi Kaderin üzerinde bir kader vardır…

'27 Nisan bildirisinde geri vitese takılsaydık bugün burada olamazdık'

Bu millet 28 Şubatların değil kendi iradesinin bin yıl süreceğini her fırsatta dile getirmiştir 2007’de 27 Nisan bildirisinde bu duruşu sergiledik Bu duruş sergilenmeseydi geri vitese takılsaydı bugün burada olmazdık 27 Nisan bildirisi cevabını alınca o bir kırılma noktasıydı, devran farklı dönmeye başladı Kamuoyunda bilinen bilinmeyen bütün olaylarda bu duruşu sergiledik Milletimizin güçlenmesini sadece içerideki odaklar değil, dışarıdaki odaklar da çok engellemeye çalışıyor Şu anda bitti sanmayın, bu süreç hala devam ediyor."