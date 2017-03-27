Erdoğan, "15 Temmuz'da kaçıyordu" dediği Kılıçdaroğlu'nu Saray'a davet edip "net duruşu için" teşekkür etmişti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminden 10 gün sonra kendisinin davetiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen liderler zirvesinde "Darbeye karşı demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden yana açık ve net bir duruş sergilediği" için teşekkür ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün farklı bir iddiada bulundu. Erdoğan, anayasa değişikliği referandumuna 3 haftadan az bir süre kala yaptığı konuşmada "Kılıçdaroğlu sen neredeydin? Atatürk Havalimanı'ndan kaçıyordun. Halbuki biz seninle orada buluşabilirdik. Ama yoktun" ifadesini kullandı.

Darbe girişiminden 10 gün sonra 4'lü zirve

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Saray’ında buluşmuştu. Darbe girişiminden 10 gün sonra gerçekleşen bu zirveyi önemli kılan noktaladan biri de Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin ilk kez Saray’a gelmiş olmasıydı. Yaklaşık 2 saat 40 dakika süren toplantının ardından partiler ve Cumhurbaşkanlığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. CHP'den yapılan açıklamada, "Siyasetin normalleşmesine katkı sağlayacak olumlu bir görüşme oldu" ifadeleri kullanılırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden yana açık ve net bir duruş sergilemelerinden dolayı parti liderlerine teşekkür etmiş ve bu birlik ve beraberlik ruhunun her türlü sorunun üstesinden gelmek için en önemli güç kaynağımız olduğunu vurgulamıştır" denmişti.

"Ortak sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmek için siyasi diyalog mekanizmaları..."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklama şöyleydi:

"25 Temmuz 2016 Pazartesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Binalı Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda 15 Temmuz darbe girişimi ele alınmış ve bundan sonraki sürece ilişkin konularda görüş teatisinde bulunulmuştur.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden yana açık ve net bir duruş sergilemelerinden dolayı parti liderlerine teşekkür etmiş ve bu birlik ve beraberlik ruhunun her türlü sorunun üstesinden gelmek için en önemli güç kaynağımız olduğunu vurgulamıştır.

"Siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak meydanlara dökülen milletimizin ve verilen talimatları yerine getiren güvenlik güçlerimizin kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Fethullahçı terör örgütü (FETÖ), PKK ve diğer güvenlik tehditlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar hakkında da liderleri bilgilendirmiştir.

"Görüşmede, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri etrafında kenetlenen milletimizin özgürlük, güvenlik ve refahı için atılacak adımlar, OHAL uygulaması, güvenlik tedbirleri, Anayasa çalışmaları ve ekonomi politikaları değerlendirilmiştir. Devleti ele geçirmeye ve yıkmaya çalışan FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edileceği belirtilmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine benzer bir hadisenin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının zarureti üzerinde durulmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının ve OHAL sürecinin titizlikle yürütüleceği ifade edilmiş ve bu konuda bütün siyasi partilerin işbirliği yapmasının önemi vurgulanmıştır. Ortak sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmek için siyasi diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması hususunda görüş birliğine varılmıştır.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne teşriflerinden ve demokrasiye sahip çıkma konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Genel Başkanlara teşekkürlerini sunmuştur."

CHP’den açıklama

Toplantının ardından ilk açıklama CHP’den yapılmıştı. CHP'den yapılan açıklamada, "Siyasetin normalleşmesine katkı sağlayacak olumlu bir görüşme oldu" ifadeleri kullanılmış Kılıçdaroğlu da toplantıyla ilgili olarak "Demokrasilerde uzlaşma önemlidir" demişti.

"Kuzu Kuzu geldi"

Anayasa değişikliği referandumunda sona yaklaştıkça siyasiler arasındaki tartışmalar sertleşmeye başladı. 25 Mart'ta Antalya'da toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği kanununa ilişkin eleştirilerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yaptık, demedik laf bırakmadılar. Gitmedikleri mahkemeler kalmadı. Ben oraya gitmeyeceğim demişti malum zat, kuzu kuzu geldi. Akşam başka, sabah başka konuşuyorlar" dedi.

"Kuzu Kuzu"ya cevap: Gene darbe olsa, gene giderim

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisi için söylediği "15 Temmuz’dan sonra kuzu kuzu Saray'a geldi" açıklamasına yanıt verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından bir gün sonra konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu da doğru değil. Aynı olay olsa, yine Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalsa söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gene giderim. Öyle kalkıp da kısır çekişmelere bu memleketi sokmamak lazım" dedi.

Darbe girişiminden 8 buçuk ay sonra:

15 Temmuz'da kaçıyordun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmasında darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesiyle ilgili Kılıçdaroğlu hakkındaki bir iddiayı ilk kez dile getirdi. 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nun "kaçtığını" savunan Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmasında "Kılıçdaroğlu sen neredeydin? Atatürk Havalimanı'ndan kaçıyordun. Halbuki biz seninle orada buluşabilirdik. Ama yoktun" ifadesini kullandı. Anayasa referandumuna ilişkin açıklamalarında da Kılıçdaroğlu'nu hedefine alan Erdoğan "Bu zat bir yalan makinesidir. Akşam başka, sabah başka. Utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki 'Sabah, öğle, akşam benimle uğraşıyorlar' Ya uğraşılmayacak gibi değil ki, sabah, akşam yalan söylüyorlar. Yaşlı amcaları kandırmaya çalışıyorlar" diye konuştu.