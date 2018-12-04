Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden Adanalı öğrencileri konuta davet etti
ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini konuta davet etti
04 Aralık 2018 20:53
ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini konuta davet etti. Erdoğan, öğrencilerle bir süre konuştuktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
(FOTOĞRAF)
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir