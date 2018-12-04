Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden  Adanalı öğrencileri konuta davet etti

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anıtını ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini konuta davet etti. Erdoğan, öğrencilerle bir süre konuştuktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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