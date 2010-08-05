Erdoğan: 12 Eylül'de fişlemeler son bulacak

T24 - Başbakan Erdoğan, partisinin Aydın’daki mitinginde 12 Eylül'de fişlemeye son verileceğini söyledi.



İşte Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları:



Ya darbe anayasası diyeceğiz, ya milletin anayasası diyeceğiz. Demokrasilere 'evet'ten başka bir şey denilebilir mi?



Bunlar parlamentoda da oy kabinine arkadaşlarını göndermedi. Hiçbir zaman bir araya gelemeyecek olanlar bir araya geldi.



Orada oy kabinine milletvekilini göndermeyenler millete “sandığa git ve hayır de “diyor. Neye hayır diyeceğini açıklayamıyorlar. Biz neye evet diyeceğimizi açıklıyoruz.



Demokrasiye, özgürlüklere, yeni 12 Eylüller olmaması için, 27 Mayısların olmaması için evet diyoruz. Ben sizden ne partime ne hükümetime oy istemiyorum. Vereceğiniz her evet oyu Ak Parti ya da başka bir partiye değil kendinize, milletime. Çocuklarımız için geleceğimiz için evet diyoruz.



TBMM başörtülü öğrenciler için 411 oy ile bir anayasa değişikliği gerçekleştirdi. Buna 'evet' diyenler şimdi 'hayır' diyor.



Meclis’ten 411 oyla geçiyor bu. Bunu Anayasa Mahkemesi’ne kim götürdü. Şu anki beyefendinin bunun altında imzası yok mu. Yalancının mumu bile yatsıya kadar yanar senin mumun o kadar bile sürmedi.



Milletin vekilleri cumhurbaşkanı seçecek dedik, 367 garabetini ortaya çıkardılar. Biz de ne dedik o zaman millet seçer dedik. Bu nedir? Demokratik parlamenter sistem. Kim getirdi yine biz getirdik. Milletin vekili cumhurbaşkanı seçemiyordu çünkü Ankara’da birileri öyle istiyordu.



Danıştay Türk Telekom’un özelleştirmesine izin vermediği için Türkiye 25 milyar dolar kaybetti.

Bazı davalarda Danıştay 30 ay görüş bildirmedi. Üç beş tuzu kuru seçkinin keyfi için benim milletim bu bedeli ödedi. Aynı Danıştay Tam Gün Yasasını sudan bir bahaneyle 24 saat içinde iptal etti.

Bunun adı hukuk adalet olabilir mi? İşte 12 Eylülde bu düzene 'dur' diyorsunuz. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçişe evet mi?





Fişlemeye son verilecek



Hukuk artık kimsenin arka bahçesi olmayacak. Ankara’da bütün hayatını garanti altına almış seçkinler kendini kimseden üstün göremeyecek. Hukukta kast sistemi ortadan kalkacak.



Birileri, çıkmış anayasa metni içinde kayısı, fındık, leblebi, çekirdek arıyor. Bunlar anayasa kitabıyla yemek kitabını birbirine karıştırdılar.



12 Eylül'de önemli bir değişiklik fişlemeye son verilmesi. Bu içki içiyor, bu alevidir, bu namaz kılıyor gibi yaftalamalarla kimsenin hayatı karartılamayacak. Bu devrim niteliğindeki düzenlemeye evet mi?





