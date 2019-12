-ERDOĞAN: 12 EYLÜLDE DEMOKRASİ KAZANACAK İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''12 Eylül referandumunda değişim, demokrasi, özgürlükler, ülke, millet kazanacak. 12 Eylülde kaybeden, evelallah darbeciler, çeteler, hukuk dışı örgütlenmeler olacak'' dedi. Anayasa değişikliği paketinin partisinin, şahsının veya birkaç kişinin değil, milletin projesi olduğunu belirten Erdoğan, ''Derdimiz memleket, kararımız evet'' ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Dolmabahçe-Bomonti arası karayolu tüneli ile kavşak ve bağlantı yollarının Dolmabahçe Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Erdoğan, iktidara geldiklerinde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceklerini söylediklerini, sözlerinde durduklarını ve aynı mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti. Her geçen gün daha iyiye gittiklerini, şu anda Türkiye'de kullanılan beyaz eşyadan otomobile kadar her şeyin arttığını belirten Erdoğan, ihracat hızının arttığını, tüm dünyada artan işsizliğin Türkiye'de azalmaya devam ettiğini dile getirdi. ''Bunun formülü nedir? Bunun formülü tabi ki özgürlüktür, adalettir, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, güvendir, istikrardır'' diyen Erdoğan, bu başarıların formülünün işini bilen bir ekip ve güçlü bir irade olduğunu, planı, projesi ve ufku olan bir hükümet olduğunu söyledi. Değişimin, bu ülkenin, bu milletin damarlarına, genlerine işlediğini, milletin her zaman değişimden, özgürlükten yana olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Siz milletimizin, statükocu zihniyetten, değişime direnen anlayışlardan her zaman rahatsız olduğunuzu biliyorum, onları tarihin tozlu sayfalarına siz mahkum ettiniz, bundan sonra da siz mahkum edeceksiniz, bunu da biliyorum. Statüko, bu milletin ufkuna dar gelir, durağanlık bizim milletimize göre değildir. Olduğu yerde saymak, olduğu yerde kalmak bizim milletimize göre değildir. İşte onun için değişecek, sürekli kendimizi yenileyecek, her yakaladığımız hedefle kendimize yeni hedefler belirleyeceğiz.'' -REFERANDUM- Erdoğan, tam 28 yıldır Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine, ilerlemesine ayak bağı olan, Türkiye'nin enerjisini tüketen, değişimin önünde büyük engel teşkil eden Anayasada en kapsamlı değişikliği yaptıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İnşallah 12 Eylülde Türkiye yenilenmiş bir Anayasa ile daha demokratik, özgürlükçü bir anlayışla farklı bir döneme adımını atacaktır. 12 Eylül sabahından itibaren inşallah Türkiye bambaşka bir ülke haline gelecek. Geleceğe daha güvenle ve umutla bakacak. Şundan hiç şüpheniz olmasın. 12 Eylül referandumunda değişim, demokrasi, özgürlükler, ülke, millet kazanacak. 12 Eylülde kaybeden evelallah darbeciler, çeteler, hukuk dışı örgütlenmeler olacak. Kaybeden, değişime direnen, ülkeyi olduğu yerde saymaya mahkum edenler olacak. 12 Eylülde son sözü millet söyleyecek, son kararı millet verecek. Ben aziz milletimin ferasetine güveniyorum.'' ERDOĞAN, 55 GÜNDE, 36 MİTİNGE KATILACAK İstanbul'un değişim ruhunu ve değişim felsefesini, bozulmadan, yıpranmadan, çürümeden tüm Türkiye'ye taşımaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, 36 ilde katılacağı mitinglerde halkla bütünleşeceğini bildirdi. Erdoğan, ''Diyorum ki; en yakınınızdan başlayıp, ulaşabileceğiniz en uzak noktadaki dostunuza kadar şurada 12 Eylül için bütün gücümüzü kullanmalıyız. 55 günümüz var. Gece gündüz demeden çalışacağız. Bu proje, bu değişiklik, benim partimin projesi değildir. Bu proje, şahsımın veya birkaç kişinin projesi değildir; milletin, sizin projenizdir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Çünkü, milletim bize şunu söyledi; 'Bu darbe anayasasından bizi kurtarın' dedi. Tüm kamuoyu araştırmalarında bize bunu söyledi. 'Bizi bundan kurtarın' dedi. Onun için gece gündüz demeden çalışacağız. Biz koşacağız. Tüm Anadolu'yu bakan arkadaşlarım, genel başkan yardımcılarım, tüm teşkilatımızla koşacağız. Tüm gönül veren kardeşlerimle koşacağız. Onun için diyorum (durmak yok, yola devam)'' diye konuştu. Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin 12 Eylülde yapılacak referandumda ''evet'' oyu kullanılmasının gerekçelerini şöyle sıraladı: ''12 Eylül darbesini yapan darbecilerin ve onların yardımcılarının hesap verebilmelerine imkan hazırlamaya 'evet', mahkemelerin yerindelik denetimi yapamayacağına 'evet'. Çok önemli, zira yürütmenin görev alanına müdahale eden yargının bu anlayışını işte bu anlayışla düzeltme fırsatını buluyoruz. Yargının muhtemelen kendisini halkın iradesiyle seçilen hükümetlerin yerine koymamasına 'evet' diyoruz. Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına hayıra 'evet' diyoruz. Bütün bunlarla beraber askeri mahkemelerde de mahkemelerin bağımsızlığı ve hakim teminatını sağlamaya 'evet' diyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye'den yapılan başvurunun azaltılmasına da 'evet' diyoruz. Bütün bunlarla beraber tüm hakim ve savcıların HSYK üyelerini seçmede söz sahibi olmalarına 'evet' diyoruz. HSYK'dan bağımsız müstakil bir denetim mekanizmasının oluşturulmasına da 'evet' diyoruz.'' Erdoğan, konuşmasını 12 Eylülde yapılacak referanduma atıfta bulunarak, ''Derdimiz memleket, kararımız evet'' sözleriyle tamamladı.