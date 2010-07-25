-ERDOĞAN: 12 EYLÜL ANAYASASI İLE TÜRKİYE GELECEĞİ YAKALAYAMAZ ELAZIĞ (A.A) - 24.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye evrensel hukuk normlarına ulaşmak zorunda. 12 Eylül Anayasası ile 12 eylül yasalarıyla Türkiye geleceği yakalayamaz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Elazığ Adalet Sarayı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, inşaatın 2008 yılında başladığını, sadece 750 gün sonra 16 Nisan 2010 günü tamamlandığını, bugün de resmi olarak açtıklarını söyledi. Adalet Sarayı'nın 26 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip olduğunu, yatırımı yaklaşık 14.5 milyon lira ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: ''7.5 yıl önce biz iş başına geldiğimizde Türkiye'yi 4 önemli alan üzerinde yeniden ayağı kaldırma sözü verdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet dedik. 7.5 yılda Türkiye genelinde eğitimde 149 bin yeni dersliği çocuklarımızın hizmetine sunduk. 1 milyona yakın bilgisayarı okullarımıza gönderdik. Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye'de 76 üniversite kurulmuştu. Biz buna 7.5 yılda 78 tane üniversite ilave ettik. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Eğitimin önünde hiçbir mazeret bırakmadık. Maddi imkanı olmayana imkanlar sunduk. Fakir zengin ayrımı yapmaksızın ilköğretimde ve ortaöğretimde kitapları ücretsiz olarak dağıtmaya başladık. Bunun yanında çok daha ileri bir adım olarak ilk ve ortaöğretimde gerçekten imkanı olmayan yavrularımıza burs vermeye başladık. Kızlarımıza ortaöğretimde 45, erkek öğrencilere 35 lira. Her ay ödemeyi anneye yapıyoruz. Özürlü kardeşlerimiz ve kızlarımızın okuması için seferber olduk. Çok şükür eğitim sisteminde Türkiye'yi artık dünya ile rekabet edebilecek konuma taşıyoruz. Sağlık önemli dedik. Sağlıkta büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik.'' Erdoğan, adalette de merdiven altı adliye hizmetlerinin yürütüldüğü dönemden muhteşem eserlere adını Adalet Sarayı koymak suretiyle yeni bir sürece girdiklerini anlatarak, bütün bu hizmetleri, fiziki imkansızlıkları giderme adına yaptıklarını bildirdi. Ufacık bir odanın içerisinde savcının, hakimin bir arada olması dönemlerinin artık tarihe karışmasını istediklerini ve bunları başardıklarını dile getiren Erdoğan, her şeyin onurlu bir şekilde yürümesini istediklerini belirtti. Şu ana kadar da Türkiye'ye 122 adalet sarayı kazandırdıklarını, 29 adalet sarayının inşaatının devam ettiğini bildiren Erdoğan, illerde, ilçelerde adaletin en sağlıklı zeminlerde tecelli etmesi için altyapıyı elden geçirdiklerini, yeni binalar inşa ettiklerini, imkanları azami ölçüde ileri seviyelere taşımanın gayretini gösterdiklerini kaydetti. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Elbette adaletin tecellisi hakkın yerini bulabilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamının yanında güçlü, tarafsız, uluslararası normları benimsemiş bir hukuk sistemine de ihtiyaç duyuluyor. Tek tek bireylere kadar ülkenin ekonomisini, demokrasisini, sosyal yaşamını geleceğini çok yakından ilgilendiren hukuk sistemini modern standartlara kavuşturmak için de yoğun bir gayret içindeyiz. Türkiye evrensel hukuk normlarına ulaşmak zorunda. 12 Eylül Anayasası ile 12 Eylül yasalarıyla Türkiye geleceği yakalayamaz, 21. yüzyılı yakalayamaz. Hukuk sistemi hiç kuşkusuz emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimizle doğrudan ilgilidir. İşte onun için adaletin en hızlı, en bağımsız, en tarafsız şekilde tecellisini önemsiyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bu noktada son derece hayati bir dönüşümü biliyorsunuz 12 Eylülde oylanacak Anayasa değişikliğiyle bizzat milletimiz gerçekleştirmiş olacak. Biz adaletin alt yapısına büyük yatırımlar yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Milletimiz de son kararı verecek, son sözü söyleyerek adaletin üst yapısını, adaletin Türkiye'ye yakışan bir şekilde inşallah tecellisine fırsat hazırlayacak.'' -ADALET BAKANI ERGİN- Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Elazığ Adalet Sarayı'nın açılışı dolayısıyla bir arada olduklarını, bunun Türkiye genelinde açılışını yapacakları 123. adalet sarayı olduğunu bildirdi. İnşaatı devam eden ve ihale aşamasında olan 80 kadar adalet sarayı bulunduğunu, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna kadar modern adalet saraylarını inşa etmek zorunda olduklarını anlatan Ergin, milletin hızlı, etkin ve ucuz bir adalet hizmeti alabilmesi için 2002 yılında bu yana çok önemli hizmetlerin yapıldığını kaydetti. Adalet Bakanlığının vizyonunu güven veren bir adalet sistemi olarak tayin ettiğini, bu anlamda yargı reformu ve stratejik merkezi eylem planını hazırlayarak tatbikata geçirdiğini, kısa, orta ve uzun vadede önceliklere göre eylem planında icraatlar yaptıklarını söyledi. İlk icraat olarak da kısa vadede öncelikler arasında yer alan Anayasada öngörülen değişikliklerin yapıldığını ifade eden Ergin, ''İnşallah bundan sonraki süreçte de bunun ikinci, üçüncü düzenlemeleri olan yasalar, yönetmelikler ve mevzuatlar hazırlanmış olacak. Bu hizmetlerin başlangıcından bugüne emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu hizmet binalarımızın hayırlı olmasını, Elazığ'a ve Türk yargısına hayırlar getirmesini diliyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Ergin, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ve Elazığ Valisi Muammer Erol ve diğer yetkililer Adalet Sarayının açılışını yaptı. Adalet Sarayını gezen Erdoğan'a, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık makamında halı hediye etti. Erdoğan'a, Adalet Sarayı çıkışında bir vatandaş Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu'ndan yakındı, eşi asker olan bir kadın da yardım talebinde bulundu. 8 Mart 2010 tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen Okçular köyünden bir grup vatandaş da, TOKİ evlerinin yapımında kendilerine haksızlık yapıldığını, ev çıkmadığını ileri sürdü. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, DSİ 9. Bölge Müdürlüğünde parti teşkilatı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerin katılımıyla düzenlenen yemeğe katıldı.