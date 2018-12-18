Erdoğan: 1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye'nin başındaki zat...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öldürmekten, katletmekten, yakıp, yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan bu modern dönem haramiyeleri tüm çirkeflikleriyle hayat damarlarımıza hamle yapıyor. Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşref ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor” dedi. Suriye’de yaşanan iç savaşa ilişkin de konuşan Erdoğan ''Komşumuz Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulüm hergün yeni canlar almaya devam ediyor. 1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye'de, hâlâ Suriye'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor. Birileri de onun yerini korumasına destek veriyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Şeb-i Arus törenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, besmeleyle sözlerine başladı. Mevlana'nın ölümü yeniden doğuş, diriliş olarak gördüğünü belirten Erdoğan, dil, din, ırk, coğrafya farklılıklarının Mevlana'yı arayıp bulmasına engel olmadığını söyledi.

Erdoğan, ''Hz. Mevlana, karamsarlık bulutlarının ufukları kapladığı Moğal istilasının medeniyetimizi tehdit ettiği dönemde yaşamıştır. Tıpkı 7,5 asır önce olduğu gibi bugünde maalesef insanlık; çatışmanın, vahşetin ve doymak bilmeyen bir hırsın esiri durumundadır. İnsani hasretlerin hergün biraz daha örselendiği, değerler silsilesinde biraz daha gerilere itildiği bir dönem yaşıyoruz. İşte komşumuz Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulüm hergün yeni canlar almaya devam ediyor. 1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye'de, hala Suriye'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor. Birileri de onun yerini korumasına destek veriyor.'' diye konuştu.

“Birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor"

Erdoğan, Yemen'de milyonlarca çocuğun ihtirasların esiri olmuş Müslümanların eliyle açlığa ve ölüme mahkum edildiğini belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Filistin'de işgal, Libya'da kaos, Somali'de açlık, Afganistan'da terör ve istikrarsızlık, bir reva gibi gün geçtikçe yayılıyor. Asırlardır ilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün, DEAŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, El Şebab gibi proje örgütler musallat olmuş. Öldürmekten, katletmekten, yakıp, yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan bu modern dönem haramiyeleri tüm çirkeflikleriyle hayat damarlarımıza hamle yapıyor. Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşref ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor. Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşurken, çıkarlarına tapan menfaatperesler ceplerini doldurmanın, cirolarını şişirmenin, karlarına kar eklemenin mücadelesini veriyor. İnsanı, insanın kurdu olarak gören anlayış, maalesef insanlığın hem bugün, hem geleceğini tehdit etmektedir. Oysa ki insanı düştüğü yerden kaldıracak, ruhundaki ağır yaraları iyişleştirecek, ihtiraslarının esiri olmadan kurtaracak yeğane yol, eşrefi mahlukat olma yolunda yürünen yoldur. Yaradılışların en şereflisi, insan olmaya yönelik yol. İslam dünyası olarak içinden geçtiğimiz şu sancılı dönemde Hz. Pirin, insanı ilahi aşkı, ahlat ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Zira Mevlana'nın öğretisinin özü, eşyaya esir olmamak, insanı yüceltmek, çatışmayı değil, dayanışmayı esas almaktır. Onun tavsiyesinin esası, kesrette vahtettir, yani çoklukta birliktir. Bütün farkılıkları birlik içinde yaşatabilmeyi başarmaktır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin o veciz ifadesinden ilhamla çare, kavga değil; bir olmak iri olmak diri olmak kardeş olmaktır.''