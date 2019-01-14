Erden Kıral: Yılmaz Güney sinema şevkimi kırdı

Hakkari'de Bir Mevsim, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Kanal gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, toplumsal filmler yaptığını ve bugüne kadar hiç propaganda filmi yapmadığını söyledi. Kıral, "Yılmaz Güney sinemaya devam etmem için beni ikna etti ama yıllar sonra sinema şevkimi kıran da kişi oldu" dedi. Kıral Kültür Bakanlığı'nın bağımsız sinemacılara büyük destek verdiğini söyledi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yantılayan yönetmen Erden Kıral, Yılmaz Güney'le ilk 'Krallar Kralı' film setinde tanıştığını ve çekimler sırasında yaşadığı zorluklar nedeniyle sinema yapmamaya karar verdiği ancak Güney'in onu bu kararından döndürdüğünü söyledi.

"Hiç Propaganda filmi yapmadım"

Kıral, yurt dışında çok sayıda ödül alan ve uzun süre Türkiye'de yasaklı olan "Hakkari'de Bir Mevsim" filmiyle ilgili şunları söyledi:

"Böyle filmler bir daha kolay kolay yapılamaz çünkü o ruh yok artık. Yılmaz Güney, 'Yol'la Türk sinemasına yurt dışı kapısını araladı. Ben de bu filmimle kapıyı daha da açtım. 80'lerde sinemamız birçok ülkede vizyon görüyordu, seviliyordu. Çünkü toplumsal filmler yapıyorduk. Sinemada gerçekçi olmak önemli. Filmlerle devrim yapamazsınız, sadece var olana itiraz edersiniz. Bugüne kadar sinemada hiçbir ideolojiye bayrak sallamadım, propaganda filmi yapmadım. İdeolojilere bayrak sallayan filmlerin toplum üzerinde etkili olduğuna inanmıyorum. Sinemamda insanı ve toplumu gerçekçi dille anlatmaya çalıştım."

"Yılmaz Güney sinema şevkimi kırdı"

Yılmaz Güney'in sinema hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Kıral, "Sinemaya devam etmem için beni ikna etti ama yıllar sonra sinema şevkimi kıran da kişi oldu. 'Yol'u çekerken 26 gün sonra işime son verdi. O bir Yılmaz Güney filmi yapmak istiyordu ama ben kabul etmedim. İşime son verince sinema hayatımın bittiğini düşünmüştüm. Ama 'Hakkari'de Bir Mevsim'i çektim. Paris'te yaşarken beni arayıp tebrik etti, helalleştik. Son konuşmamızdı onunla" dedi.

"Devletin bu sorunun çözümü için harekete geçmesini çok doğru buluyorum"

Kıral, yapımcılar ve Mars Cinema Group arasında süren 'kampanyalı bilet' tartışmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Kitlesel sinema yapanlarla işletmeciler arasında geçmişte de benzer sorunlar yaşanmıştı. Ben bağımsız sinemayı temsil edenlerden biriyim. Biz salon bulmakta zorlanıyoruz. Dağıtımcıların anladıkları tek dil ticari çıkardır. Sanat eserini meta olarak gören bir anlayışla savaşmak çok zor aslında. Devletin bu sorunun çözümü için harekete geçmesini çok doğru buluyorum. Yıllarca Türkiye Sinema Konseyi Başkanlığı yapmış biriyim. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakan olduğu yıllarda bizlerle toplantı yapmıştı, görüşlerimizi almıştı. Sonra da Kültür Bakanlığı ile birlikte iyi bir yasa taslağı hazırlamıştık. Şimdi Meclis'e sunulan yıllarca emek verilerek hazırlanan bu yasa taslağıdır. Umarım bu yasa hazırlandığı gibi Meclis'ten geçer. Bu yasa ile sorunun çözüleceğine inanıyorum. Meclis'e gelecek olan sinema yasasına geçiş yasası diye bakıyorum. Daha sonra üstünde revize yapılabilir. Mühim olan böyle bir yasanın Meclis'e gelmesi."

"Kültür Bakanlığı bağımsız sinemacılara büyük destek veriyor"

Refik Halit Karay'ın 'Sus Payı' hikayesini sinemaya uyarlayacağını söyleyen Kıral, mayıs ayında çekimlere başlayacağını belirterek "Benim gibi bağımsız sinema yapanlar için bütçe bulmak önemli. Bütçeyi ayarlamaya çalışıyorum. Şunu da belirtmek isterim ki; Kültür Bakanlığı bağımsız sinemacılara büyük destek veriyor. Özellikle ilk filmini yapan bağımsız sinemacılar bu sayede filmlerini tamamlayabiliyorlar" dedi.