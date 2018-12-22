Erdal Özyağcılar'dan zamlara tepki: Üç ay önce 30 liraya aldığın şey şimdi 60 lira

Oyuncu Erdal Özyağcılar, zamlar konusunda rahatsızlığını "Üç ay önce 30 liraya aldığın şey şimdi 60 lira. Her şeyde yüzde 80 oranında bir fiyat artışı var" diyerek dile getirdi. Kadına yönelik şiddete de vurgu yapan Özyağcılar "Gittikçe daha erkek egemen bir toplum olduk. Bu şiddet meselesini erkekler beyninde bitirmeli" diye konuştu.

Özyağcılar, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı.

"Gündeme bakınca en rahatsız olduğunuz konular neler?" sorusuna Özyağcılar'ın yanıtı şu oldu:

"Zam konusu. Şu ara en rahatsız olduğum konu bu. Üç ay önce 30 liraya aldığın şey şimdi 60 lira. Her şeyde yüzde 80 oranında bir fiyat artışı var. Dar gelirlilerin Allah yardımcısı olsun.

Topluma dair bir başka rahatsızlığını da "Gittikçe daha erkek egemen bir toplum olduk. Bu şiddet meselesini erkekler beyninde bitirmeli. Bunun eğitimi de ailede başlar. Çocuğun doğumundan itibaren bir ailenin içinde o çocuğun şiddet görmemesi gerekiyor. Babasının annesine tokat attığını gören bir erkek çocuğunun büyüyünce sağlıklı bir birey olması mümkün değil." sözleriyle dile getirdi.

Söyleşinin tamamı için: Birlikte olduğun insana tapulu malın gibi davranmak şiddettir'